Oy sandıkları kundaklandı

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Öte yandan çok uzun süredir Demokrat Parti başkan adaylarını desteklediğini açıklayan Los Angeles Times, Washington Post ve USA Today gibi medya kuruluşlarının Kamala Harris’i desteklemeyeceğini açıklaması infiale sebep oldu.

‘IRKÇI, CİNSİYETÇİ, GERİ ZEKALI’

ABD’nin 44’üncü Başkanı Barack Obama pazartesi günü en önemli salıncak eyaletlerden biri olan Pensilvanya’da Harris için miting düzenlerken Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın pazar günkü New York mitingini yerden yere vurdu. Mitingde konuşma yapmak için kürsüye gelen çeşitli isimlerin söyledikleri için “en ırkçı, cinsiyetçi ve geri kafalı klişeler” yorumunu yapan Obama, “Bu yüzden bu seçim yarışı yakın bile olmamalı. Bölünme ve nefret siyasetini reddetmeliyiz” dedi.

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OY SANDIKLARI YAKILDI

Seçim kampanyaları gergin havasını korurken üç eyalette sandık kutuları kundaklandı. Pazartesi günü Portland, Oregon’da oy pusulalarının bırakıldığı bir sandık kutusu ateşe verilirken saatler sonra da Vancouver, Washington’da başka bir sandık yakıldı. Yetkililer “yüzlerce” oy pusulasının ciddi şekilde hasar gördüğünü söyledi. Portland polisi yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna inandıklarını söyledi. Geçen hafta da Arizona’da yaşayan 35 yaşındaki Dieter Klofkorn, Phoenix polisine 24 Ekim’de bir USPS (Amerikan posta servisi) posta kutusunu ateşe verdiğini söylemişti.

GAZETELER DESTEK AÇIKLAMADI

ABD’de en sıcak konulardan biri de bazı köklü gazetelerin Harris’e destek açıklamaması oldu. Washington Post’un Harris’i desteklemeyeceğini açıklaması ile birlikte kıyamet koptu. Gazetenin sahibi, dünyanın en zengin iş adamlarından Jeff Bezos’un gazetenin editörlerine bu emri verdiği belirtilirken, birçok gazete çalışanı kararı protesto ederek istifa etti. Bezos ise bir köşeyazısı yayınlayarak “Aday desteğini açıklamak bir seçimin terazisini değiştirmek için hiçbir şey yapmaz” diye kararı savundu.

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BİDEN OY KUYRUĞUNDA BEKLEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi günü memleketi Delaware’de erken oy kullandı. Oy kullanmak için geldiği merkezin önünde vatandaşlarla birlikte sıra bekleyen Biden, oyunu kullandıktan sonra Trump’ın New York mitinginde söylenen ırkçı ve cinsiyetçi söylemler için “utanç verici” ifadesini kullandı.