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Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti

Güncelleme Tarihi:

#Oxford#Sözlük#Beyin
Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 12:12

Oxford Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini belirledi. 37 binden fazla kişinin katıldığı oylama ile seçilen kelime, "Beyin çürümesi" oldu.

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Oxford İngilizce Sözlüğü, 2024 yılının en popüler kelimesini açıkladı. Yılın kelimesi "Beyin çürümesi" anlamına gelen "Brain rot" oldu. Kelime, sosyal medyanın gereksiz kullanımını yansıtıyor.

Kelime, 37 binden fazla kişinin katıldığı oylama ile seçildi. Her yıl seçilen kelime, o senenin trendlerini ve ruh hallerini yansıtmayı hedefliyor.

Oxford İngilizce Sözlüğü'nün yayıncısı Oxford University Press, beyin çürümesini, "özellikle önemsiz veya zorlayıcı olmadığı düşünülen materyalin (özellikle de günümüzde çevrim içi içerik) aşırı tüketiminin sonucu olarak görülen, bir kişinin zihinsel veya entelektüel durumunun bozulması" olarak tanımlanıyor.

Son zamanlarda ön plana çıkan kelimenin, ilk kayıtlı kullanımı Henry David Thoreau'nun 1854 tarihli "Walden" adlı kitabında oldu.

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#Oxford#Sözlük#Beyin

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