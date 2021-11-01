Oxford sözlüğü açıkladı... Yılın kelimesi belli oldu!

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Oxford sözlüğü geride bırakmaya hazırlandığımız 2021’in kelimesini belirledi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, kurum 2021 için aşı kelimesinin kısaltılması olan 'vax'i seçti.

KULLANIMI 72 KAT ARTTI

Yapılan açıklamada Eylül ayında 'vax' kelimesinin kullanımının geçen yıla oranla 72 kattan fazla arttığı bilgisine yer verildi.

'Vax bariz bir seçim olarak göze çarpıyordu' diyen Oxford Sözlüğü ​​başkanı Casper Grathwohl şu ifadeleri kullandı;

'Kelimenin kullanımındaki dramatik artış ilk dikkatimizi çeken şey oldu. Sonra analizi yaptık ve vax'in bu yıl hayatımızın merkezinde nasıl oturduğunu ortaya çıkaran bir hikaye ortaya çıktı.'

SALGIN SONRASI POPÜLERLEŞTİ

Aynı çalışmaya göre, ABD İngilizcesi ile başlayan Jab, özellikle koronavirüs salgını sonrası İngiltere'de çok daha yaygın olarak kullanılıyor.

Kurumun kıdemli editörü Fiona McPherson'a göre ise 'vax' kelimesi kısa, vurucu ve dikkat çekici. Vax'in çok verimli bir kelime olduğunu belirten McPherson 'Farklı kombinasyonlarla yeni kelimeler oluşturabiliyor' dedi.

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Sözlük geçtiğimiz yıllarda 'ikilm acil durumu' 'selfie' ve 'post truth'u yılın kelimeleri olarak belirlemişti.