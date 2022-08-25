Övgü Türkiye’ye ödül Almanya’ya

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Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi lideri ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi, hemen hemen her ortamda, mültecilere kucak açan Türkiye’yi ve bu konuda bizzat çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı övüp, çabalarını takdir ettiğini dile getirse de bu başlıktaki barış ödülü eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’e verildi. Merkel, “mülteci krizinde gösterdiği büyük çaba” nedeniyle BM kültür kuruluşu UNESCO’nun Barış Ödülü’ne layık görüldü. Jüri başkanı ve 2018 Nobel Barış Ödülü sahibi Denis Mukwege Paris’te yaptığı açıklamada, “2015 yılında özellikle Suriye, Irak, Afganistan ve Eritre’den gelen 1.2 milyondan fazla mülteciyi kabul etme yönündeki cesur kararı tüm jüriyi etkiledi. Bu, tarihe bıraktığı bir derstir” dedi.

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UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay da Merkel’in çabalarını takdirle karşıladığını belirterek, “Barışın inşası aynı zamanda acı çekenlere kapıların açılmasını da içerir” şeklinde konuştu. Azoulay, jürinin kararının, göçmen ve mültecilere kucak açmanın kilit bir mesele olduğunu hatırlattığını da kaydetti. Ödül, Fildişi Sahili’nin eski devlet başkanı Félix Houphouët-Boigny’nin adını taşıyor. Barış Ödülü 1989 yılından bu yana her yıl kişi, kurum veya kuruluşlara veriliyor. Merkel’in ödülü ne zaman alacağı ise henüz kararlaştırılmadı.