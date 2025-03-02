Oval Ofis’teki kırılma anları

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Zelenski’nin Rusya’nın güvenilir olmadığını iddia etmesi, ABD ile nadir elementler anlaşması karşılığında güvenlik garantisi talebinde ısrarcı olması ipleri gerdi.

KIYAFETİNE TAKILDI

Zelenski’yi Beyaz Saray’a getiren aracı Oval Ofis’in bulunduğu girişte karşılayan Trump, Zelenski’yi gördüğü gibi “Şuna bakın tam takım giyinmiş” diyerek Zelenski’nin askeri kamuflaj kıyafetiyle dalga geçti.

TRUMP’I KIZDIRAN SÖZ

Trump’ı asıl çileden çıkaran olay, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Zelenski arasında yaşanan tartışma sırasında Zelenski’nin söyledikleri oldu. Vance’in, Zelenski’nin savaşacak asker bulamadığını ve sorunlar yaşadığını söylemesi sonrası Ukraynalı lider, “Savaş sırasında herkesin sorunları vardır, sizin bile. Ama güzel bir okyanusunuz var ve şimdi hissetmiyorsunuz. Ama gelecekte hissedeceksiniz” dediğinde Trump sözünü kesti. Trump, “Bunu bilmiyorsun. Bunu bilmiyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Biz bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme” dedi.

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KONUŞMA ÇOK KONUŞTUN

Tansiyon odada gittikçe artarken Zelenski, Vance ile atışmasına devam etti. Bu sırada Zelenski “cevap verebilir miyim” dediğinde Trump araya girdi ve “Hayır, hayır. Sen çok konuştun. Ülken büyük bir belada” dedi.

MİNNETTAR OLMA POLEMİĞİ

Trump ve Vance, Zelenski’yi minnettar olmamakla suçlarken, Vance’in “bir kere bile teşekkür ettin mi” sorusu daha sonra Beyaz Saray X hesabı tarafından paylaşıldı. Bir noktada Trump, “minnettar olmalısın” derken Zelenski “minnettarım” diye cevap verdi ancak Trump’ın öfkesi dinmedi. ABD Başkanı, “Elinde kartların yok. Oraya gömüldün. İnsanlar ölüyor. Askerlerin azalıyor” dedi.

NATO’DAN ZELENSKİ’YE TAVSİYE

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte iki liderin tartışmasını ‘talihsizlik’ olarak nitelendirdi. BBC’ye konuşan Rutte, yaşanan gerginliğin ardından Zelenski ile iki kez telefonda görüştüğünü belirtti. Rutte, “Zelenski’ye ABD, Avrupa ve Ukrayna’nın kalıcı barış için “birlikte hareket etmelerinin” önemini vurguladım” dedi. Rutte görüşmeye dair başka bir detay vermezken Ukrayna liderine, Trump’ın Ukrayna için şu ana kadar yaptıklarına saygı duyulması gerektiğini söylediğini aktardı. Ayrıca, Rutte, Trump’ın ilk başkanlık döneminde, ABD’nin Javelin tanksavar füze sisteminin satışını onayladığını anımsatarak, bunun da Ukrayna’nın Rusya’ya karşılık vermesini sağladığını sözlerine ekledi.

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TRUMP HÜRRİYET’İN SORUSUNU YANITLADI: ‘BARIŞ İSTEYEN BİRİNİ İSTİYORUM’

ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile yaşadığı krizden sonra dünya kamuoyuna ilk açıklamaları Florida’ya gitmeden önce Beyaz Saray’ın bahçesinde yaparken, Hürriyet’in “Başkan Zelenski’nin gitmesini istiyor musunuz” sorusunu cevaplandırdı. Hürriyet’in sorusunu alan Trump, “Barış yapabilecek herhangi birini istiyorum, eğer bunu yapabiliyorsa. Belki yapabilir, belki yapamaz ama ben barış sağlayacak birini istiyorum” dedi. Zelenski yerine başka birinin de olabileceği ihtimalini açık bırakan ABD’nin 47’nci Başkanı, kim kendi sözünden çıkmayarak barış yaparsa onunla çalışabileceğini belirtti.

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‘BİZE GÜVENİP SAVAŞAMAZ’

Trump, Oval Ofis kavgası sonrası iptal edilen kritik yer altı madenleri anlaşması sayesinde Zelenski’nin kendini daha güçlü hissettiğini ve avantaj sağladığını düşünerek Rusya ile savaşa devam etmek istediğini öne sürdü. Trump, “Kartlar Zelenski’nin elinde değil. Biz anlaşmayı imzaladığımızda, bütün kartlar onun elinde olacak. Bu, savaşabileceği anlamına gelmiyor. Savaşı durdurması gerekiyor” dedi. Trump ayrıca “Zelenski şu an Beyaz Saray’a dönmek istiyor ancak buna izin veremem” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Zelenski’nin özür dilemesi gerektiğini söylerken, Fox News’e röportaj veren Zelenski, özür dilemeyeceğini söyleyerek “Kötü bir şey yaptığımızı düşünmüyorum” dedi.

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UKRAYNA KRİZİNDE ŞİMDİ NE OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki tarihi kavgadan sonra ortak basın toplantısı ve kritik madenler anlaşmasının imza töreninin iptal edilmesiyle birlikte Zelenski’nin Beyaz Saray’dan apar topar ayrılması, ilişkilerin bu saatten sonra artık ne kadar kurtarılabileceğini de sorgulattı.

‘AYRILMADI, KOVULDU’ İDDİASI

Amerikan basınına konuşan Beyaz Saray kaynakları, Zelenski’nin kovulduğunu öne sürdü. Oval Ofis’e yakın bir odada bekleyen Ukrayna heyetine, Beyaz Saray’dan ayrılmaları gerektiğinin söylendiği öne sürüldü. Görüşme sonrası iki liderin öğle yemeği yemesi beklenirken, bu da iptal edildi.

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‘YA İSTİFA ET YA DA’

Trump’ın en yakın arkadaşlarından olan ve Zelenski’yi uzun süredir destekleyen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, “Oval Ofis’te gördüğüm şey saygısızlıktı ve Zelenski ile bir daha iş yapabileceğimizi sanmıyorum. Ya istifa etmesi ya da iş yapabileceğimiz birini göndermesi gerekiyor ya da değişmesi gerekiyor” dedi. Zelenski ise Trump ile ilişkisinin kurtarılabileceğini öne sürdü.