Oval Ofis’te yeni dekorasyon... Diyet kola düğmesi de döndü

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46’ıncı Başkan Joe Biden döneminde yerdeki mavi halı kaldırılırken, Trump’ın isteği olan krem renkte bir halı yere serildi.

GÜNDE 12 KUTU İDDİASI

Trump’ın masasının arkasında aile fotoğrafları bulunurken, masanın üstüne ise herkesin ilgisini çeken “diyet kola butonu” geri getirildi. Erkek kardeşini alkolden kaybeden Trump ağzına içki koymazken, sürekli kola içiyor. Bilgilere göre Trump, Oval Ofis’teki masasının üzerindeki kola butonuna her bastığında kendisine bir adet diyet kola getiriliyor. Trump bu düğmeyi ilk başkanlık döneminde de kullanmış, fast-food’a düşkünlüğü bilinen ABD Başkanı’nın günde 12 adet kutu kola içtiği yönündeki iddialar gündem olmuştu.

Şöminenin üzerinde ABD’nin Kurucu Başkanı George Washington’ın portresi asılırken, şöminenin yanında ülkenin ilk Hazine bakanı Alexander Hamilton ve ülkenin üçüncü başkanı Thomas Jefferson’ın portreleri yer alıyor. Şöminenin yakınındaki masanın üzerinde ise Birleşik Krallık’ın efsanevi başbakanlarından Winston Churchill’in bir büstü bulunmakta. Biden, göreve geldiğinde Churchill’in büstünü kaldırtmıştı. Trump ayrıca ABD’nin en tartışmalı başkanlarından Andrew Jackson’ın portresini de Oval Ofis’e yeniden getirdi.