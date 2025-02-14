Oval Ofis’te patron kim

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Önceki gün Oval Ofis’te birlikte basın toplantısı düzenleyen ikilinin hal ve tavırları beden dili uzmanlarının radarına girdi. Uzmanlar, Musk’ın dört yaşındaki oğlu X’i de getirdiği toplantıda ikilinin davranış, jest ve mimiklerine bakarak kimin lider olduğunu deşifre etmeye çalıştı.

Buna göre Trump’ın otururken daha baskın bir pozisyonda, Musk’ın ayakta birkaç adım geride olması yükseklik konusunda bir üstünlük sağlasa da geleneksel pozisyon itibarıyla görevli konumunda yer aldığını gösteriyor.

TRUMP’TAN CİDDİ DURUŞ

Uzmanlar, Trump ve Musk’ın farklı pozisyonlarının birbirlerine olan saygıyı gösterdiğini eklerken Trump’ın otoritesini belli etmeye ihtiyaç duymadığına dikkat çekiyor. İletişim Uzmanı Patti Wood ise Musk’ın rahat tarzının “Trump’ı onurlandırmaya ihtiyaç duymadığı” anlamına geldiği görüşünde. Beden Dili Uzmanı Mark Bowden da Musk’ın toplantıdaki oğlunun varlığının Trump’ın gücünün bir “sembolü” olduğunu söyledi. Bowden, “Gezegendeki en zengin insanı, çocuğuyla birlikte bir odada tutabiliyorsanız, o zaman güçlü olan sizsiniz demektir” dedi. Diğer yandan son dönemde hiç şakalaşmadığı görülen Trump’ın “ciddi dünya lideri” tarzını benimsediği de uzman görüşleri arasında.

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“ÇENENİ KAPAT”

Öte yandan Musk’ın oğlu X’in toplantı sırasında Trump’a “Sen başkan değilsin, çeneni kapat” dediği anlara dair video yayınlandı. Görüntülere göre oğul X’in bunu Trump’a söyleyip söylemediği Amerikan basınında tartışma yarattı.

“SEN BAŞKAN DEĞİLSİN”

Musk’ın konuştuğu sırada oğlu X’in Trump’a “Çeneni kapat, sen başkan değilsin” dediği anlar ABD’de tartışma yarattı.