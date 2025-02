Oval Ofis'te bir ilk: Trump'ın sabıka fotoğrafı girişe asıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Oval Ofis'teki görüşme sırasında duvara asılan bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı.

Oval Ofis'e girebilmek için geçilen koridorun sonuna denk gelen duvarda, Trump'ın sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek asıldığı görüldü.

Beyaz Saray özel kalem müdür yardımcısı Dan Scavino, 25 Ağustos 2023 tarihli fotoğrafı "Sevgililer Gününüz kutlu olsun! Güzel Oval Ofise hoş geldiniz" videosu ile sosyal medyada paylaştı.

HAPPY VALENTINE’S DAY!



WELCOME TO THE BEAUTIFUL OVAL OFFICE @WHITEHOUSE❤️… pic.twitter.com/XGrW3Uu9H0