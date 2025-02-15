×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Oval Ofis'te bir ilk: Trump'ın sabıka fotoğrafı girişe asıldı

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Oval Ofis#Sabıka Fotoğrafı
Oval Ofiste bir ilk: Trumpın sabıka fotoğrafı girişe asıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 11:52

ABD Başkanı Donald Trump'ın, New York Post'un manşetinde yer alan sabıka fotoğrafını Oval Ofis'in girişine astığı görüldü. Beyaz Saray yetkilisi Dan Scavino, sabıka fotoğrafının yer aldığı videoyu "sevgililer gününüz kutlu olsun" sözleriyle paylaştı.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Oval Ofis'teki görüşme sırasında duvara asılan bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı.

Oval Ofis'e girebilmek için geçilen koridorun sonuna denk gelen duvarda, Trump'ın sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek asıldığı görüldü.

Oval Ofiste bir ilk: Trumpın sabıka fotoğrafı girişe asıldı

Beyaz Saray özel kalem müdür yardımcısı Dan Scavino, 25 Ağustos 2023 tarihli fotoğrafı "Sevgililer Gününüz kutlu olsun! Güzel Oval Ofise hoş geldiniz" videosu ile sosyal medyada paylaştı.

Trump 2023'te, Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu.

Haberin Devamı

Söz konusu sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için "siyasi olarak hedef alınmanın" bir simgesi haline gelmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Oval Ofis#Sabıka Fotoğrafı

BAKMADAN GEÇME!