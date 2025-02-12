Oval Ofis’in yeni kahramanı 4 yaşındaki X

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Başta ABD basını olmak üzere dünya medyası ABD Başkanlık sarayındaki basın toplantılarını büyük bir ilgiyle takip eder. Ancak dün ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla CEO’su Elon Musk’ın basın toplantısında dikkatleri bir başkası çekti. Dünyanın en zengin insanı Tesla CEO’su Elon Musk’ın 4 yasındaki oğlu X Æ A-Xii oval ofiste düzenlenen basın toplantısının ilgi odağı oldu.



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Basın toplantısında ikili, bürokrasiyi azaltma çabalarını ve devlet yapısındaki reformları anlattı. Ancak demokrasi, şeffaflık ve devlet harcamaları hakkında konuşulan ciddi ortamda Elon Musk’ın oğlunun hareketleri hem gülüşmelere neden oldu hem de toplantının renkli havada geçmesini sağladı.

Minik X, toplantı sırasında babasının yüzüne sarılıp oynadı, ofisi gezdi ve kameraların önünde mimikleriyle görüntü verdi. Musk konuşurken X defalarca babasını böldü, hatta bir ara Trump’a bir şeyler fısıldadı. Başkan Trump da, küçük çocuğun söylediklerine cevap verdi. Bir çocuğun yapacağı tam hareketleri yapan X, bir ara burnunu kurcalamasıyla bile dikkat çekti.



X’in Oval Ofis macerası sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları bu ani, Trump’ın ünlü petrol sloganına gönderme yaparak “Kaz Bebek, Kaz!” şeklinde esprili bir dille paylaştı. Baby X’in parmakları daha sonra babasının kulağında dolaşmaya devam etti.



Musk’ın paylaştığı bir gönderinin altına birçok kullanıcı, “Çok tatlı bir çocuk, Elon’un onu çok sevdiği belli” ve “Bu küçük çocuğa bayıldım, her yere seninle gitmesi harika” gibi yorumlar yaptı.



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Elon Musk, oğlunu son zamanlarda sıkça siyasi etkinliklere götürüyor. Tesla CEO’sunun toplamda üç farklı kadından 12 çocuğu bulunuyor. Musk’ın çocuğunu bu tür toplantılarda yanına alarak “Daha fazla çocuk sahibi olun!” mesajı verdiği şeklinde yorumlar da açıldı.



Göreve başlamasından bu yana kamu harcamalarını kısmaya yönelik birçok tedbir alan ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirdiği milyarder iş insanı Elon Musk'a daha fazla yetki verdi. Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir törende, kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere Musk'ın başında bulunduğu DOGE ile "koordinasyon ve istişare" yapmasını öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Musk’ın da oğlu ile birlikte hazır bulunduğu törende konuşan Trump, bazı yargıçların aldığı tasarruf tedbirlerine karşı engelleme kararları çıkarmasını eleştirerek, "Milyarlarca ve milyarlarca dolarlık israf, dolandırıcılık ve suistimal karşısında yargıçların yolsuzlukları araştırmamızı engellemeye çalıştıklarına inanmak zor görünüyor" ifadelerini kullandı.

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"Umarım yargı sistemi yapmamız gerekeni yapmamıza izin verir. Biz, diğer şeylerin yanı sıra, tüm bu dolandırıcılık ve suiistimalleri ortaya çıkarmak için seçildik" diyen Trump, "Bir yargıcın, Amerika'yı yeniden büyük yapmak için seçilen birine, ‘Ödemeler konusunda işlerin doğru olup olmadığına bakma hakkına sahip değilsiniz’ demesini hayal edemiyorum" şeklinde konuştu.



Törende basına açıklamalarda bulunan Musk ise, Trump’ın kamu harcamalarını kısmaya yönelik tedbirlerini överek, "Halk büyük bir hükümet reformu için oy kullandı ve bunu elde edecek. Uğruna oy verdikleri şeyi elde edecekler" dedi.Federal hükümetin harcamalarını azaltmasının "zorunlu" olduğunu kaydeden Musk, borç faizlerinin bütçede giderek artan bir paya sahip olduğunu vurguladı. Halkın kendisinin DOGE'nin eylemlerinden faydalanıp faydalanmadığını sorgulayabileceğini belirten Musk, "Şirketlerimden herhangi birine fayda sağlayan bir şey yapıp yapmadığımı görebilirsiniz. Bu tamamen açık" şeklinde konuştu.