Oval Ofis misillemesi: Zelenski’ye kızdı silah akısını kesti

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile cuma günü Oval Ofis’te giriştiği münakaşadan sonra dün Ukrayna’ya yapılan tüm askeri yardımları durdurma emri verdi. Amerikan medyasına bilgi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan, barışa odaklandığı konusunda net açıklamalar yaptı. Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı olması gerekiyor. Bu yardımların bir çözüme katkı sağladığından emin olmak için tüm yardımları duraklatıyor ve gözden geçiriyoruz” dedi.

TÜM SEVKİYATLAR DURDU

Trump’ın emriyle, gönderilmesi planlanan ve şu an sevkiyatta olan tüm silahların ve askeri yardımların durdurulduğu belirtildi. Buna göre halihazırda Polonya’dan Ukrayna’ya sevk edilmesi beklenen yardımlar da Ukrayna ordusuna teslim edilmeyecek. Eski Başkan Joe Biden, görevinin son birkaç ayında Ukrayna’ya dört ayrı yardım paketi açıklamış, toplamda 3 milyar dolarlık silah, Ukrayna’ya gönderilmek üzere tahsis edilmişti. ABD medyasına konuşan yetkiliye göre, Ukrayna’ya şu ana kadar taahhüt edilen silahların yaklaşık yüzde 90’ı teslim edilmiş durumda. New York Times gazetesine göre ise Trump’ın durdurma emri 1 milyar dolarlık sevkiyatı kapsıyor. Karar, mühimmat, araç ve diğer ekipman teslimatlarını kapsıyor. Bu arada Amerikan medyası dün gece, ABD ve Ukrayna’nın, değerli mineraller anlaşmasını imzalamak üzere olduğunu yazdı.

Haberin Devamı

KİEV’E BASKI STRATEJİSİ

Beyaz Saray’dan yetkililer, Amerikan medyasına yaptıkları açıklamalarda, bu kararın doğrudan Zelenski’nin geçen hafta ortaya koyduğu “kötü davranışından ötürü” bir yanıt niteliğinde olduğunu söylüyor. Hamlenin bir baskı aracı olarak kullanıldığını kabul eden yetkililer, eğer Zelenski savaşı sona erdirmek için müzakerelere yeni bir taahhüt gösterirse bu emrin kaldırılabileceğini belirtti.

Gözden Kaçmasın Berlin’de pasaport eziyeti Haberi görüntüle

ZELENSKİ ‘PİŞMANLIK’ BELİRTTİ

Trump’ın çarpıcı kararından saatler sonra Zelenski, X’te paylaştığı mesajda arayı düzeltmeye çalıştı. “Ekibim ve ben, kalıcı bir barış sağlamak için Başkan Trump’ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız. Madenler ve güvenlik anlaşmasına gelince, Ukrayna bu anlaşmayı her an ve her formatta imzalamaya hazır. Bu anlaşmayı daha fazla güvenlik ve sağlam güvenlik garantilerine yönelik bir adım olarak görüyor ve etkili bir şekilde işleyeceğini umuyorum” diyen Zelenski ayrıca, cuma günü Oval Ofis’teki görüşmede yaşananların “pişmanlık verici” olduğunu söyledi ve şöyle ekledi: “Artık işleri yoluna koyma zamanı. Gelecekteki iş birliği ve iletişimin yapıcı olmasını istiyoruz.”

Haberin Devamı

‘MİNNETTAR OLMASI LAZIM’

Pazartesi günü Beyaz Saray’da bir yatırım duyurusu yaptığı basın toplantısı sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hakkında yorumlarda bulunan ABD Başkanı Trump, “Zelenski’nin daha minnettar olması lazım” dedi. “Bu ülke onların iyi günde kötü günde yanında oldu. Onlara Avrupa’dan çok daha fazlasını verdik” diyen Trump, ABD’nin 46’ncı Başkanı Joe Biden’ın “ahmakça ve aptalca” Ukrayna’ya 350 milyar dolar verdiğini iddiasını yineleyerek, o parayla tüm ABD donanmasını yeniden inşa edebileceklerini öne sürdü. Bu sözlerin üzerine Zelenski, dün paylaştığı mesajında “Amerika’nın Ukrayna’nın egemenliğini ve bağımsızlığını koruması için yaptıklarını gerçekten çok değerli buluyoruz. Başkan Trump’ın Ukrayna’ya Javelin füzeleri sağladığında her şeyin nasıl değiştiğini unutmadık. Bunun için minnettarız” dedi.

Haberin Devamı

UZMANLAR NE DİYOR

Amerikalı analistlere göre Ukrayna, kendi silah üretimi ve Avrupa’dan gelen silah sevkiyatları sayesinde Trump’ın ambargosuna birkaç ay dayanabilir. Şayet Amerikan yardımlarındaki duraklama uzarsa, Ukrayna’nın gelişmiş hava savunma sistemleri, karadan karaya balistik füzeler ve uzun menzilli roketler gibi kritik silahlarını kaybedeceği konuşuluyor. Zelenski, konusu her geçtiğinde ABD’nin yardımları kesmesinin yıkıcı bir darbe olacağını belirtmişti.

ABD’NİN PAYI YÜZDE 30

Geçen ay yaptığı açıklamada “ABD’nin Ukrayna’nın savunma kapasitesine ve güvenliğine katkısı şu anda yaklaşık yüzde 30 seviyesinde” diyen Zelenski, bu oranı küçümsemiyor. “Bu kritik yüzde 30 olmadan başımıza neler geleceğini tahmin edebilirsiniz” ifadelerini kullanan Ukrayna lideri, ABD’den gelen desteğin hayati öneminin farkında.

Haberin Devamı

UKRAYNA DAYANIR MI

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’ya silah akışını durdurması üzerine Kiev alternatif silah kaynakları için ‘B’ planı yapmaya çalışıyor. Olağanüstü toplanan Ukrayna parlamentosu Rada, yeni silahları nereden temin edebileceğini görüşmeye başladı.

Savunma Komitesi üyesi Fyodor Venislavski “Ukrayna’nın elinde şu an mevcut silahlar ABD desteği olmasa bile Rusları 5-6 ay frenlememiz için yeterli olacak. Tabi söylediklerimden sıkıntı çekmeyeceğiz anlamı çıkmıyor. Genelde Amerikan malı hava savunma sistemleri eksikliği yüzünden Ruslar şehir ve kasabalarımızı daha kolay vurabilir hale gelecek. Cephe hattında Rusları zaptetme konusunda da problem yaşanacak. Karadan karaya veya havadan karaya atılan 200 km ötesi uzun menzilli füzeler tükeneceği için saldırıları zayıflatamayacağız. Şimdi eksik olan silahları “B” planıyla nereden temin edebileceğimizi araştırmaya başladık” açıklamasını yaptı.

RUSYA MEMNUM

Haberin Devamı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuyla igili, “Son saatlerde ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkıyatını geçici olarak dondurduğu bilgisi farklı kaynaklardan bize kadar ulaştı. ABD gerçekten pratikte bu adımı attıysa Ukrayna yönetimini barış masasına oturtmak için ikna edilmesi hızlanır” dedi. Ukrayna’nın Amerikan silahları olmaksızın ne kadar dayanabileceği sorusuna Peskov, “Bilindiği üzere Ukrayna’ya sadece ABD silah vermiyor. Son günlerde Avrupa ülkeleri silah desteğini arttırmanın yolunu aradıklarını ilan etmeye başladı. Avrupa ülkeleri de bu tavrından vazgeçerse savaşın sonu yaklaşmış olur” yanıtını verdi. Rusya Savunma Bakanlığına yakınlığı ile bilinen askeri yorumcular da Amerikan silahları olmaksızın Ukrayna’nın ancak 2-3 ay direnebileceğini dile getirmeye başladı.