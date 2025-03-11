Oval Ofis krizi sonrası kritik temas! ABD ve Ukrayna Cidde’de buluşuyor

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Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde heyetler arasında yapılacak görüşmede taraflar krizi çözüme kavuşturmaya çalışacak. Ukrayna’nın alttan alarak Trump’ın istediği “nadir madenler” anlaşmasını imzalaması durumunda ABD’nin dondurduğu askeri desteği yeniden başlatması bekleniyor.

HEYETLER GÖRÜŞECEK

Ukrayna’nın kaderini belirleyecek Riyad görüşmesi her iki taraftan üçer kişiden oluşan heyetlerle yapılacak. ABD’yi Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil edecek. Ukrayna adına ise Zelenski’nin yardımcısı Andrey Yermak, Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga ve Savunma Bakanı Rustem Omerov katılacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, temasların yapıldığı gün bölgede bulunmasına rağmen görüşmeye katılmayacak olması gözlemciler tarafından “Zelenski yeni bir olası krizden kaçınmak için müzakereleri uzaktan izliyor” şeklinde yorumlandı.

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ZELENSKİ: BARIŞ İSTİYORUZ

Ukrayna açısından hayati önem taşıyan Riyad temaslarına 24 saat kala açıklama yapan Zelenski, “Ukrayna heyeti Riyad görüşmesinde son derece yapıcı olmaya büyük özen gösterecek. Savaşın bir an önce bitmesini Ukrayna kadar arzulayan başkası yok. Heyetimiz tarafından masaya konacak konular hayalden uzak, gerçekçi olacak. Beklentimiz pozitif sonuç alınmasıdır. Bizim için önemli olan barış sürecinin süratle ilerlemesidir” ifadelerini kullandı. Bu arada ABD-Ukrayna görüşmesi ardından yine Riyad’da ikinci bir ABD-Rusya teması yapılacağı iddiası Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yalanlandı. ABD ile Ukrayna arasında kritik görüşme öncesinde Donald Trump tarafından çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Önceki gün Amerikan basınına verdiği demeçlerde önce, “Ukrayna’ya kestiğimiz istihbarat veri akışı yeniden başlamak üzere” diyen Trump, birkaç saat sonra ise “Zelenski, nadir madenler anlaşmasını bizim istediğimiz şekilde imzalasa bile onun savaşı bitirme konusunda kararlı olduğunu hissetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Foxnews’a yaptığı, “ABD, Kiev yönetimine askeri yardımları yeniden başlatsa dahi Ukrayna’nın bağımsız ve egemen devlet olarak varlığını koruması şüphe altında” yorumu da Amerikan basınında şaşkınlıkla karşılandı. Ukrayna heyetinin bu bağlamda Amerikan tarafını fazla kızdırmadan “Ukrayna’ya baskı uygulayan ABD, Rusya’nın barıştan yana olduğunu hangi davranışlardan anlıyor?” sorusunu yöneltmesi de bekleniyor. Trump yönetiminin Riyad temasları sonrasında Ukrayna’ya askeri desteği yeniden başlatmaması halinde, Batı ittifakının Avrupa ve NATO’yu kapsayacak biçimde büyük krize girebileceği değerlendiriliyor.

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VANCE’İN KUZENİ UKRAYNA’DA SAVAŞIYORMUŞ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in kuzeninin yaklaşık üç yıl Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaştığı ortaya çıktı. Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Nate Vance, 28 Şubat’ta Oval Ofis’te Başkan Yardımcısı Vance, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski arasında yaşanan tartışmayla ilgili, Ukrayna liderine “kötü niyetli bir pusu” kurulduğunu söyledi. “Trump ve kuzeninin Putin’i yatıştırabileceklerini düşünerek hata yaptıklarını” savunan Nate Vance, savaşla ilgili cepheden bilgi vermek için kuzeninin ofisine mesaj bıraktığını ancak geri dönüş almadığını aktardı. Vance, kuzeninin başkan yardımcısı seçilmesinin kendi durumunu karmaşık hale getirdiğini ve “esir düşme riskini alamayacağı için” 20 Ocak’taki yemin töreninden kısa süre önce ABD’ye döndüğünü söyledi.

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ZELENSKİ ÖZÜR DİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Trump’a gönderdiği mektupta “özür dilediğini” belirtti.