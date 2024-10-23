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Otopsi raporu açıklandı: Ölüm nedeni uyuşturucu kokteyli

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#One Direction#Otopsi#Uyuşturucu
Otopsi raporu açıklandı: Ölüm nedeni uyuşturucu kokteyli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 07:00

One Direction grubunun eski üyesi İngiliz şarkıcı Liam Payne’nin Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir otelin balkonundan düşerek öldüğü sırada vücudunda ‘pembe kokain’ adlı uyuşturucu da dâhil olmak üzere çok sayıda yasaklı madde bulunduğu iddia edildi.

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Otopsi sonucunda şarkıcının vücudunda ketamin ve metamfetamin gibi çeşitli maddelerin karışımından oluşan bir kokteyl ve diğer farklı uyuşturucu türlerine rastlandı. Otel personelinden iki kişi de ölümünden hemen önceki günlerde şarkıcıya yasaklı madde temin ettikleri iddiasıyla polis tarafından soruşturuluyor. Diğer yandan Payne, 2023 yazında YouTube’da paylaşılan bir videoda altı aydır hiç alkol tüketmediğini söylemiş ve “Kesinlikle bu şeylere ihtiyacım yok. Parti bitti” diye eklemişti.

 

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#One Direction#Otopsi#Uyuşturucu

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