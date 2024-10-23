Otopsi raporu açıklandı: Ölüm nedeni uyuşturucu kokteyli

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Otopsi sonucunda şarkıcının vücudunda ketamin ve metamfetamin gibi çeşitli maddelerin karışımından oluşan bir kokteyl ve diğer farklı uyuşturucu türlerine rastlandı. Otel personelinden iki kişi de ölümünden hemen önceki günlerde şarkıcıya yasaklı madde temin ettikleri iddiasıyla polis tarafından soruşturuluyor. Diğer yandan Payne, 2023 yazında YouTube’da paylaşılan bir videoda altı aydır hiç alkol tüketmediğini söylemiş ve “Kesinlikle bu şeylere ihtiyacım yok. Parti bitti” diye eklemişti.