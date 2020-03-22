Otomotiv fabrikaları tıbbi cihaz üretecek

Plan, ülkenin hızla salgınla mücadelede gerekli olan maske, respiratör, tarama cihazı ve dezenfektan jel üretebilecek şekilde reorganize edilmesini öngörüyor.

Eşine koronavirüs teşhisi konmasının ardından kendisi de gönüllü karantinada bulunan Başbakan Trudeau, Ottawa’daki evinin önünde yaptığı açıklamada, “Sağlık görevlilerinin gerçekten desteğe ihtiyacı var. Hükümetimiz bu şirketlere otomobil parçası üretiminden tıbbi malzeme üretimine geçecek şekilde dönüşmek üzere yardım edecektir” dedi. Trudeau ayrıca COVID-19 ile mücadele için çözüm ve ürün üreten şirketlere de destek sağlanacağını kaydetti.