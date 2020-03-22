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Dünya
Haber Giriş: 22.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Otomotiv fabrikaları tıbbi cihaz üretecek

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Otomotiv fabrikaları tıbbi cihaz üretecek
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sanayi sektörünü koronavirüs ile mücadele edecek şekilde dönüştürmek için bir plan başlattıklarını açıkladı.

Plan, ülkenin hızla salgınla mücadelede gerekli olan maske, respiratör, tarama cihazı ve dezenfektan jel üretebilecek şekilde reorganize edilmesini öngörüyor.

Eşine koronavirüs teşhisi konmasının ardından kendisi de gönüllü karantinada bulunan Başbakan Trudeau, Ottawa’daki evinin önünde yaptığı açıklamada, “Sağlık görevlilerinin gerçekten desteğe ihtiyacı var. Hükümetimiz bu şirketlere otomobil parçası üretiminden tıbbi malzeme üretimine geçecek şekilde dönüşmek üzere yardım edecektir” dedi. Trudeau ayrıca COVID-19 ile mücadele için çözüm ve ürün üreten şirketlere de destek sağlanacağını kaydetti.

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