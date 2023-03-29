Otomatik tüfekle okulu bastı, 6 kişiyi öldürdü! Kan donduran mesajları ortaya çıktı

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ABD'yi sarsan saldırı, isminin Audrey Hale olduğu öğrenilen 28 yaşındaki bir kadın tarafından gerçekleştirildi.

Yetkililer saldırganın üzerinde iki yarı otomatik tüfek ve bir tabanca olduğunu evinde ise bir av bir de pompalı tüfek bulunduğunu açıkladı.

Nashville polisinin yayınladığı videoda 28 yaşındaki kadının elinde silahla okuldan içeri girdiği ve koridorlarda dolaştığı görülüyor.

Nashville kentinde yer alan ve bir kiliseye ait olan The Covenant School'a sabah saat 10 civarında gelen Audrey Hale, elindeki silahla okulun cam kapısına ateş edip içeri giriyor ve kabus başlıyor.

9 YAŞINDAKİ 3 ÇOCUĞU VE 3 ÇALIŞANI ÖLDÜRDÜ

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Güvenlik kamerasından alınan görüntülerde saldırganın ters giydiği kırmızı beyzbol şapkası, beyaz tişörtü ve koyu renkli yeleği ile okul koridorlarında dolaştığı görülüyor.

Elindeki silahla rastgele ateş açan saldırgan, 9 yaşındaki üç çocuğu ve üç çalışanı vurarak öldürdükten sonra okulun ikinci katında karşılaştığı polis memurları Rex Englebert ve Michael Collazo ile girdiği çatışma sonrası etkisiz hale getirildi.

KAN SONDURAN SON MESAJ ORTAYA ÇIKTI

ABD basını saldırganın son mesajlarına ulaştı. Hale, mesajları okuldan bir arkadaşı olan Averianna Patton'a gönderdi.

Saldırganın Instagram üzerinden gönderdiği mesajında şu ifadeler yer aldı;

'Bugün ölmeyi planlıyorum... muhtemelen haberlerde beni duyacaksınız. Bu benim son vedam. Seni seviyorum. "Başka bir hayatta tekrar görüşmek üzere.'

Aldığı mesajlar ile şoke olan Patton, mesajları bildirmek için hemen polisi aradı ama artık çok geçti.

CNN International'a konuşan Patton Hale'in geçmişte intihara meyilli olduğunu söyledi.

'Audrey geçmişte intihara meyilli olduğunu başkalarıyla paylaştı ve ben bunu ciddiye almam gerektiğini biliyordum' diyen Patton sözlerine şöyle devam etti;

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'Saat 10:14'te Nashville'in acil olmayan hattını aradım ve evime bir memur göndereceklerini söyleyen biriyle konuşmadan önce yaklaşık yedi dakika beklemede kaldım.'

saldırı SEBEBİ ŞOKE ETTİ

Nashville Polis Şefi John Drake, saldırgan Audrey Hale'in okulun eski öğrencilerinden biri olduğunu belirtti ve saldırının arkasında 'okula gitmek zorunda kalmanın öfkesi' olabileceğini açıkladı.

Yetkililer saldırganın kurbanlarını daha önceden tanımadığını ve hepsini rastgele seçtiğini belirtirken, korkunç olayın kurbanları 9 yaşındaki öğrenciler Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs, Williams Kinney, 61 yaşındaki veli Mike Hill, 61 yaşındaki öğretmen Cynthia Peak ve 60 yaşındaki okul müdürü Katherine Koonce olarak belirlendi.

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Education Week tarafından derlenen verilere göre, ABD'de 2023 yılında 23 Mart tarihine kadar ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan 12 Okul silahlı saldırısı gerçekleşti.