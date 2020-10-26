Otobüsten böyle atıldı
Kanada’da otobüse maskesiz binen bir kadını zorla dışarıya attılar.
KANADA’nın Vancouver kentinde bir kadın yolcunun otobüse maskesiz binmesinin ardından yolcularla kadın arasında tartışma yaşanmaya başladı. Kadın yolcu kendisine sözlü tepki gösteren kişinin yüzüne tükürerek karşılık verdi. Bunun üzerine erkek yolcu kadını iterek aracın dışına itti. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Kanada polisi, olayın TikTok’ta yayınlanmasının ardından soruşturulmaya başlandığını duyurdu.
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