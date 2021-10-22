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Otobüste uyumak için sıraya girdiler! Battaniyesini kapan geldi...

#Uyku Otobüsü#Hong Kong#Çin
Otobüste uyumak için sıraya girdiler Battaniyesini kapan geldi...

Hong Kong’da bir tur şirketi insanların şekerleme yapabilmesi için uyku seferlerine başladı. 5 saat süren 'Uyuyan Otobüs Turu' için biletler 13 dolardan başlıyor, yolcuların yastık ve battaniye getirmeleri serbest.

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Birçok anne baba araba yolculuğunun huysuz bebekler üzerindeki yatıştırıcı, uyku verici etkisini bilir. Yapılan araştırmalar yol gürültüsünün aslında yetişkinlerde de işe yaradığını ortaya koyarken Hong Kong'da bir tur şirketi bu detayı kullanarak dikkat çeken bir projeye imza attı.

5 SAATLİK UYUYAN OTOBÜS TURU

Müşterilerin otobüslerinde sürekli uyuyakaldığını fark eden şirket kısa süre önce 'Uyuyan Otobüs Turu' başlattı. 76 km'lik bir yolda yaklaşık 5 saat süren yolculuk için bilet fiyatları koltuğun konumuna bağlı olarak kişi başı 13 ila 51 dolar arasında değişirken bilet alan yolculara göz maskesi ve kulak tıkaçları olan bir hediye çantası veriliyor.

Otobüste uyumak için sıraya girdiler Battaniyesini kapan geldi...


BİLETLER ANINDA TÜKENDİ

İlk sürüş Cumartesi günü başlarken biletler satışa açıldığı anda tükendi. Bazı yolcuların rahat bir uyku için yanlarında kendi battaniyelerini ve terliklerini getirdikleri görüldü.

"UYKUSUZLUK ÇEKTİĞİM İÇİN BURADAYIM"

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Servisteki yolculardan biri olan 25 yaşındaki Anson Kong turun beklediğinden "daha ilginç" olduğunu belirterek "Uykusuzluk çekiyorum, bu yüzden biraz uyumaya çalışmak için buradayım." dedi.

Diğer bir yolcu olan Marco Yung, turu dinlenmek için "büyük bir fırsat" olarak nitelendirdi ve genellikle uzun mesafeli otobüs yolculuklarında daha rahat uyuduğunu belirtti

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İNSANLARIN UYUMAK İÇİN YETERLİ VAKTİ YOK

Hong Kong Üniversitesi'ndeki Uyku Araştırma Kliniği ve Laboratuvarı'nın baş araştırmacısı Dr Shirley Li'ye göre, insanların toplu taşıma araçlarında uyuma eğilimi bir tür koşullanma. Dr Li, "Hong Kong'daki insanların uyumak için yeterli zamanı yok. Bu yüzden, özellikle toplu taşıma araçlarında seyahat ettikleri süreyi uyumak için kullanıyorlar" dedi.

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