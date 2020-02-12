MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriOtobüste dehşet anları! Takla atma anı saniye saniye görüntülendi
GeriDünya Otobüste dehşet anları! Takla atma anı saniye saniye görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 16:47,Son Güncelleme:/

Otobüste dehşet anları! Takla atma anı saniye saniye görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen bir kazada, bir aracın çarptığı okul servisi takla attı. Servis içindeki kamera, yaşanan korku dolu anları kaydetti. Yerel medya, kazada 8 öğrenci ve otobüs şoförünün hafif yaralandığını duyurdu.

ABD’nin Ohio eyaletinde meydana gelen bir kazada, bir aracın çarptığı okul servisi takla attı. Servis içindeki kamera, yaşanan korku dolu anları kaydetti.

Olay 2019 Aralık'ta Ohio eyaletinin Perry Kenti'nde meydana geldi. Mahkemenin yayınladığı görüntülerde kavşağa giren öğrencileri taşıyan otobüse, bir başka aracın çarptığı; otobüsün devrildiği görülüyor. Otobüs içindeki kameranın kaydettiği kazada, otobüste emniyet kemeri takmayan öğrencilerin kazayla beraber araç içinde yuvarlandıkları görülüyor.

Yerel medya, kazada 8 öğrenci ve otobüs şoförünün hafif yaralandığını duyurdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle