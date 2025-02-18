Otobüs uçuruma yuvarlandı: Korkunç kazada onlarca ölü var

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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, yolcu otobüsünün 800 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, Petosi kentinden yola çıkan otobüsün Yocalla kasabasında 800 metrelik uçuruma yuvarlandığı bildirildi.

Açıklamada, kazada 31 kişinin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Arazinin engebeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Kazanın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.