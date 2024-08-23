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Otelde yangın çıktı: 7 ölü, 12 yaralı

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#Güney Kore#Otel#Yangın
Otelde yangın çıktı: 7 ölü, 12 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 12:01

Güney Kore'nin Bucheon şehrindeki 9 katlı bir otelde yangın çıktı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

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Güney Kore'nin Bucheon şehrinde 9 katlı otelin 8. katındaki bir odada yerel saatle 19.39 sıralarında yangın çıktı. Koridorlar hızla dumanla kaplanırken, bölgeye 70 araç, 160 itfaiyeci ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaşamını yitirenlerden 2'sinin itfaiye ekiplerinin açtığı atlama yatağına atladıktan sonra öldüğü belirtildi. Elektrik arızasından çıktığı tahmin edilen yangın yaklaşık 4 saatte söndürülebildi.

Yangın binanın tamamına yayılmamasına rağmen odalarda "sprinkler" yangın söndürme sisteminin bulunmaması nedeniyle hasarın büyük olduğu ifade edildi. Yangın söndürme sisteminin ülkede zorunlu hale getirilmeden önce 2003'te inşa edildiği öğrenildi.

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Bir misafirin yangının başladığı 810 numaralı odaya girdikten sonra yanık kokusu aldığını ve daha sonra odasının değiştirildiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, atlama yatağı nedeniyle itfaiyenin de araştırıldığı kaydedildi.

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#Güney Kore#Otel#Yangın

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