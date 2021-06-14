Otelciler aşı oldu, Almanlar kızdı
İtalya’nın Sardinya adasındaki Forte Village isimli ultra lüks otelin 100 çalışanının özel uçakla bir günlüğüne Münih havaalanına gelerek burada korona aşısı olmaları, Almanya’da infiale neden oldu.
Kendileri aşı sırası beklerken dışarıdan gelenlere öncelik tanınması vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Olay, Forte Village müdürünün otelin reklamını yapmak üzere çıktığı bir televizyon programında Münih’teki aşılamadan söz etmesi üzerine ortaya çıktı. Otel müdürünün, İtalya’da kendilerine sıra gelmediği için Münih’teki aşı organizasyonunu yapmak durumda kaldıklarını söylemesi dikkat çekti. m Ali MERCİMEK / MÜNİH
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