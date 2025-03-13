Osmanlı torunu Tom Barrack… Yeni ABD Büyükelçisi Kongre onayı bekliyor

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterdiği Thomas (Tom) Barrack’ın adı onay için ABD Senatosu’na gönderildi. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu işinsanı için “Colorado’dan Thomas Barrack, ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olacaktır” ifadesine yer verildi. Trump ile uzun yıllardır dost olan 77 yaşındaki Barrack, Senato’dan onay alırsa Ocak 2022’den Eylül 2024’e kadar görev yapan Büyükelçi Jeff Flake’in yerini alacak.

TRUMP’IN YAKIN DOSTU

Trump, Barrack’ın büyükelçilik adaylığını Aralık 2024’te “Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır” ifadeleriyle duyurmuştu. Lübnan’ın Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil olduğu 1900 yılında Zahle kentinden ABD’ye göçen Hıristiyan bir aileden olan Barrack, California eyaletinde doğup büyüdü.

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MİLYARDER YATIRIMCI

Babası bakkal, annesi sekreter olan Barrack; San Diego Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Bir süre Suudi Arabistan’da avukatlık yapan ve iyi derecede Arapça bilen Barrack, 1980’lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak çalıştı. 1990’da kurduğu Colony Capital şirketiyle emlak sektörüne giren işinsanı, ticari işbirlikleri sayesinde yakın dost olduğu Trump’ın 2016 başkanlık kampanyasında kıdemli danışman olarak görev yaptı. Milyarder Barrack, 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına lobi faaliyeti yürüttüğü halde yetkililere bildirmediği suçlamasıyla tutuklanmış; kefaletle serbest kalmıştı. Suçlamaları reddeden işinsanı 2022’de davadan beraat etti.

NEVERLAND’İN DE SAHİBİ

Şirketi, otellerden tatil köylerine kadar geniş bir portföyü yönetirken, ünlü şarkıcı Michael Jackson’ın ünlü Neverland çiftliği de Barrack’ın sahip olduğu gayrimenkuller arasında yer alıyor.