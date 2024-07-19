Oslo Anlaşması’nın tabutuna son çivi: İsrail iki devletli çözümü reddetti

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Gazze’ye yönelik 7 Ekim’den bu yana saldırılarını devam ettiren İsrail, dün de parlamentoda skandal bir karara imza attı. İsrailli milletvekilleri Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden önergeyi meclisten geçirdi. 68’e karşı 9 oyla kabul edilen kararda Filistin devletinin İsrail için varoluşsal bir tehdit olacağı belirtildi. Kararın 24 Temmuz’da ABD Kongresine hitap edecek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington ziyaretinden hemen önce alınması dikkat çekerken, bu adımın aynı zamanda bölgede gerçekleştirilen ‘iki devletli çözüm’ başlıklı girişimlere karşı bir hamle olarak atıldığı düşünülüyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, İsrail meclisinin kararını eleştirerek, “Terörizm, çocukların yanı sıra kadın ve yaşlıları öldürmek için saldırılarını sürdüren işgaldir” ifadelerini kullandı. Filistin Ulusal Girişimi Genel Sekreteri Mustafa Barguti kararın Oslo anlaşmasının tabutuna son çivinin çakılması anlamına geldiğini söyledi. Birleşmiş Milletler, “Oylamayla iki devletli çözüm yok edilemez” açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, “Bu karara çok sevinmedik” derken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, “Eğer sürdürülebilir barış inşa etmek istiyorsak Filistin halkı için de siyasi bir çözüm sunmalıyız” sözlerini kaydetti.

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OSLO ANLAŞMASI NEDİR

Oslo Anlaşması, Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen görüşmelerin ardından 13 Eylül 1993’te dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin ve dönemin Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat arasında ABD’nin başkenti Washington’da imzalanmıştı. Önce geçici Filistin Yönetimi’nin kurulması ve 1999 yılında bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasını öngören anlaşma aradan geçen 30 yılda hedefine ulaşamamıştı.

DIŞİŞLERİ: KARAR HÜKÜMSÜZDÜR

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in adımına tepki gösterdi. Bakanlığın yazılı açıklamasında, “İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail’in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosunun bu kararı hükümsüzdür. 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir” ifadeleri kullanıldı.