Oscar’ı Youtube alacak

GOOGLE’a ait çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube, Akademi Ödülleri’nin (Oscar) yayın haklarını satın almak için talip oldu. Görüşmeler sürerken, törenin en az 2028’e kadar ABC’de kalacağı teyit ediliyor. Bu nedenle yakın zamanda yayıncı değişimi beklenmiyor. Ancak anlaşma onaylanırsa, YouTube’un Oscar’ların resmî adresi olarak Disney/ABC’nin onlarca yıllık hâkimiyetini kırması bekleniyor. Diğer yandan Oscar için başka talipler de mevcut. Bunlar; ABC kanalı, Comcast/NBCUniversal ve Amazon olarak gösteriliyor.

DİKKAT ÇEKEN YAYINLAR

YouTube’un son yıllarda canlı yayınlara yönelik hamleleri dikkat çekiyor. Platform mayıs ayında Amerikan futbol liginin sezon maçlarını yayınlamış, başka spor paketlerine de teklif vermişti. Ayrıca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in spor ve yaşam tarzı üzerine yorumlarda bulunduğu New Heights podcast’i de izlenme rekorları kırmıştı. Analistlere göre, bir zamanlar ‘korsan içerikle anılan’ YouTube’un Oscar’a ev sahipliği yapması, piyasadaki bütün dengeleri değiştirebilir.

REYTİNGLER DÜŞTÜ

Böyle bir geçiş aynı zamanda, Oscar Ödülleri Töreni’nin yeniden ilgi odağı olmasını sağlayabilir. Geçtiğimiz mart ayında Oscar’ın reytingleri yüzde 7 düşmüştü. Öte yandan YouTube, dünyanın en çok izlenen video platformu. Geniş bir küresel erişim ve genç izleyici getirisi sunabilir. Akademi, yayıncılık konusunda çok yönlü kombinasyon sağlayabilecek birden çok adayla pazarlık yapıyor.