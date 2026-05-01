Oscar ödülüne 'silah' engeli! 1.5 ay önce kazanmıştı: Kayboldu

Oscar ödüllü Rus yönetmen Pavel Talankin’in heykelciği, uçuş öncesi “silah olarak kullanılabilir” gerekçesiyle kabine alınmadı. Ancak asıl skandal, ödülün Almanya’ya inişin ardından ortadan kaybolmasıyla patlak verdi.

HAVALİMANINDA ŞOK KARAR

BBC’nin aktardığına göre Talankin, 29 Nisan’da New York’tan Almanya’ya giderken Oscar heykelciğini kabin bagajında taşımak istedi.

Ancak John F. Kennedy Havalimanı’ndaki güvenlik görevlileri, yaklaşık 3,8 kilogram ağırlığındaki heykelciğin “silah olarak kullanılabileceği” gerekçesiyle buna izin vermedi.

Talankin yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Oscar’ı nasıl bir silah olarak gördüklerini anlamak gerçekten çok zor.”

KUTUYA KONULDU, İZİ KAYBOLDU

Talankin’in seyahat ettiği Lufthansa Havayolları’nın yönlendirmesiyle heykelcik karton bir kutuya konuldu. Balonlu naylonla sarılan ödül etiketlenerek taşınmak üzere teslim alındı.

Ancak yönetmen Frankfurt’a ulaştığında heykelciğin ortada olmadığı ortaya çıktı.

HAVAYOLUNDAN AÇIKLAMA

Lufthansa, olay sonrası özür mesajı yayımlayarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Talankin’in yapımcısı ve tercümanı Robin Hessman ise durumu şöyle anlattı:

“Bu sabah Frankfurt’tan beni aradı ve Lufthansa’da olmadığını söyledi. Onlar onu kaybetti. Kutu için bir bilet numarası var ama bulamıyorlar.”

“DAHA ÖNCE HİÇ SORUN YAŞAMADIM”

Talankin, daha önce birçok uçuşta Oscar heykelciğini kabinde taşıdığını ve herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.

Film ekibinden David Borenstein ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Araştırdım ve birinin Oscar’ı bagaja vermek zorunda kaldığı başka bir vaka bulamadım. Pavel ünlü bir aktör olsaydı ya da akıcı İngilizce konuşabilseydi aynı muameleyi görür müydü?”

ÖDÜLLÜ FİLM VE TARTIŞMALAR

Talankin, yaklaşık 1.5 ay önce gerçekleşen 2026 Akademi Ödülleri’nde “Mr Nobody Against Putin” adlı yapımıyla “En İyi Belgesel” ödülünü kazanmıştı.

Rusya’daki propaganda sistemini konu alan film, ülkede yasaklanmış ve yönetmen şu anda Avrupa’da sürgünde yaşamaya başlamıştı.

SKANDAL BÜYÜYOR

Oscar heykelciğinin kaybolması, hem havacılık güvenliği uygulamalarını hem de uluslararası taşımacılık prosedürlerini tartışmaya açtı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ödülün akıbeti hâlâ bilinmiyor.