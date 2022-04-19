Oruç Reis’ten korkup savunma planı yaptılar

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2020 yazında doğu Akdeniz’de yaşanan ‘Oruç Reis’ krizinin ardından Yunan Deniz Kuvvetleri’nin yeni yapılanma planları hazırladığı öne sürüldü. Yunan Ta Nea gazetesi yeni planları “Türkiye ile dengeler değişiyor. 12 gemi ile Ege’de yüzer duvar” başlığıyla manşet yaptı.

‘KİLİTLEME’ İDDİASI

Buna göre 2021-2034 yıllarını içeren planlarda 12 adet modern fırkateyn ve 6 adet korvet (hafif zırha sahip, hücumbotlardan büyük, fırkateynden küçük gemi) sahip olunması durumunda, Ege Denizi’nin tam olarak “kilitlenebileceği” iddia ediliyor. İlk etapta ise 12 savaş gemisi ile sürecin başlatılması planlanıyor. Gazete, 2020’deki “Oruç Reis” sismik araştırma gemisi krizinden çıkarılan dersler de göz önüne alınarak hazırlanan yeni planlara göre, ilk aşamada 3-4 yıl içinde toplam 12 fırkateyn ve korvet gemisi sayesinde, Ege’de önemli ölçüde üstünlük sağlanacağını öne sürdü.

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GEMİ SAYISI ARTIYOR

En ideal çözümün ise toplam 18 savaş gemisi sayısına ulaşılması olduğu iddia edildi. Yunan Deniz Kuvvetleri’nde halen, 9 adet 40 yıllık “S” tipi ve 4 adet de 30 yıllık “Meko” tipi fırkateyn bulunuyor. Fransa’ya 3 milyar Euro karşılığında sipariş edilen 3 adet “Belharra” tipi fırkateynin teslimi ise 2026’da tamamlanacak. İmzalanan anlaşmada, aynı tipte bir adet fırkateyn daha sipariş edebilme opsiyonu bulunuyor.

KORVET PAZARLIĞI

Yunanistan ayrıca, 3 veya 4 adet korvet tipi yeni savaş gemisi sipariş etmek için ABD, Fransa, İngiltere ve İtalya’dan yapılan teklifleri inceliyor.

İKİ ÜLKE SAVAŞIN EŞİĞİNE GELMİŞTİ

Ağustos 2020’de Antalya açıklarında doğalgaz arama çalışmaları yürüten Oruç Reis’i engellemeye çalışan Yunan savaş gemilerine Türk donanması müdahale ederek, uzaklaşmalarını sağlamıştı. Diyalog yolunun açılmasıyla iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren kriz rafa kaldırılmıştı.