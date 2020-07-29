Oruç Reis’in araştırması bir ay süreyle ertelendi

Bu kapsamda Türkiye’nin, Oruç Reis’in Meis Adası açıklarında araştırma yapmasını 1 ay süreyle askıya aldığı belirtildi. Başkent kulislerinde, Ankara’nın bununla Yunanistan’a, iyi komşuluk ilişkilerinden ve Kıbrıs bağlamında deniz altındaki doğal zenginliğin hakça paylaşımından yana olup olmadığını tartmak için süre verdiği konuşuluyor.

BARBAROS İÇİN YENİ NAVTEX

Bu arada Oruç Reis krizinin aşılmasından saatler sonra Türkiye, Doğu Akdeniz için yeni bir Navtex duyurusu yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda Barbaros Hayreddin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemilerin sismik çalışmalar yapmak üzere Doğu Akdeniz’de görevlendirildiği belirtildi. Yunan Kathimerini gazetesi, araştırma yapılacak deniz sahasının Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesi içinde olduğunu iddia etti.

ABD İLE DENİZ EĞİTİMİ

Öte yandan bazı internet sitelerinde yer alan, Yunanistan’ın ABD ile Ege Denizi’nde ortak tatbikat yapacağı iddialarının doğru olmadığı belirten Türk güvenlik kaynakları, aksine Amerikan USS Eisenhower uçak gemisinin önümüzdeki günlerde Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na katılan Türk Deniz Kuvvetleri gemileriyle eğitim görevi icra edeceğini belirtti.

YUNANİSTAN: SORUNU GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ

Krizin yatışması Atina’da memnuniyet yarattı. Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Peças, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın CNN Türk’te yaptığı açıklamayla ilgili, “Kalın’ın açıklamaları olumlu bir hareket. Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulmasını ve iki ülkeyi yıllarca meşgul eden deniz bölgelerinin belirlenmesi (kıta sahanlığı) sorununu görüşmek istiyoruz” dedi. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, “Kalın’ın açıklamaları olumlu” görüşünü dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Yunanistan ile yaşanan gerginlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapıcı olunması talimatı verdiğini, bu nedenle faaliyetlerin bir müddet beklemeye alındığını söylemişti. (Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)