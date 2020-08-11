Oruç Reis yeniden Kıbrıs açıklarında

Yunanistan ve Mısır’ın, Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalamalarına Ankara’nın yanıtı gecikmedi. Türkiye, geçen ayın son haftasında faaliyetlerini bir süreliğine durdurduğu MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yeni Navtex yayınlayarak gemiyi Meis Adası’nın güneyi, Kıbrıs’ın güneybatı açığındaki araştırma bölgesine gönderdi.

ATİNA’YA YANIT

Oruç Reis’in önceki faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasında artan tansiyonu düşürmek için Almanya Başbakanı Angela Merkel devreye girmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla geçen ayın son haftasında iyi niyet göstergesi olarak Oruç Reis’in faaliyetleri bir aylığına ertelenmişti. Ancak Türkiye’nin iyi niyet tutumuna rağmen Atina ile Kahire arasında anlaşma imzalanınca Ankara, Oruç Reis’in faaliyetlerini yeniden başlatma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “sözde anlaşmanın Türkiye için yok hükmünde olduğunu” belirterek, Yunanistan’ın bir kez daha sözünü tutmadığını gösterdiğini söylemişti.

DÜN SABAH AÇIKLANDI

Türkiye’nin yayınladığı yeni Navtex’in (tatbikat ve sismik araştırmalar öncesi seyir halindeki gemilere uyarı notu) 10-23 Ağustos tarihleri için geçerli olduğu bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün sabah saat 09.48’de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Oruç Reis’in çalışma yapacağı alana ulaştığını duyurdu. Dönmez, Türk Bayrağı ve gemi emojisine yer verdiği mesajında, “MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele” dedi. Bakan Dönmez’in tweet attığı saat ve Navtex kapsamındaki bölgenin uzaklığı dikkate alındığında Oruç Reis’in, Navtex duyurusundan önce pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı itibariyle bağlı olduğu Antalya Limanı’ndan demir alıp yola çıktığı değerlendiriliyor. Bu durumda Oruç Reis’in, Yunanistan’ın beklemediği bir anda Kıbrıs açıklarına doğru seyrettiği ifade ediliyor.

DONANMA EŞLİK EDİYOR

Açık deniz faaliyetleri gemileri Ataman ve Cengiz Han’ın eşlik ettiği Oruç Reis, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek. Oruç Reis’in görev yerinin, Atina ile Kahire arasındaki anlaşmanın kapsadığı bölge içinde olduğu belirtildi. Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis’e ayrıca Türk savaş gemileri ve F-16’lar da koruma sağlıyor. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Oruç Reis’e Deniz Kuvvetleri tarafından “refakat ve koruma sağlandığı” belirtilerek, “Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır” denildi. Öte yandan Türkiye daha önce, Doğu Akdeniz’de dün ve bugün gerçekleştirileceğini duyurduğu atış eğitimi için de başka bir Navtex yayınlamıştı.

ALMANYA: DOĞRUDAN GÖRÜŞÜN

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Almanya, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan krizi aşmak için taraflara doğrudan görüşme yapma çağrısında bulundu. Berlin’de pazartesi günü düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında konuşan Federal Hükümetin Basın Sözcüsü Steffen Seibert, Akdeniz’in doğusunda Türkiye ile Yunanistan arasında gelişen gerilimi yakından takip ettiklerini belirtti. Seibert, “Akdeniz’in doğusunda yeniden gerginliğin yaşanmasını endişeyle izliyoruz. Sorunun çözümü için Türkiye ile Yunanistan’ın birbirleriyle doğrudan görüşmelerine ihtiyaç duyuluyor” ifadelerini kullandı.



‘KATKIYA HAZIRIZ’



Seibert, Almanya’nın sorunun çözümüne katkı sunmaya hazır olduğunu da belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger ise “Türkiye’nin yeniden sismik araştırmalar yapma kararı almasını endişeyle not ediyoruz” dedi. Sözcü, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın uluslararası hukuka uygun şekilde sorunun çözülmesi için çaba harcadığını da belirtti. (Ali VARLI / BERLİN) Heiko Maas



SULAR YENİDEN ISINDI

Ege ve Doğu Akdeniz’de 15 günlük aradan sonra sular yeniden ısındı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Oruç Reis” sismik araştırma gemisinin dün Doğu Akdeniz’de çalışma yapacağı bölgeye ulaşması üzerine Dışişleri ve Savunma Konseyi’ni (KYSEA) olağanüstü toplantıya çağırdı. Ayrıca AB ve NATO ile temas kurdu. Gelişmelere ilişkin görüşü sorulan Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise, gazetecilere, “Her şey iyi gidecek” demekle yetindi.



YUNAN NAVTEX’İ



Bu arada, Yunanistan hükümetinin dün yayınladığı Navtex’te “Oruç Reis” ile ilgili Türk Navtex’inde belirtilen bazı bölgelerin Yunan kıta sahanlığı içinde bulunduğu iddia edildi. Yunan medyası da, “Oruç Reis”in dün Yunanistan’ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği kıta sahanlığının 20 mil içerisine girdiğini yazdı. Bölgedeki Yunan savaş gemilerinin her 15 dakikada bir Türk araştırma gemisine “Yunan kıta sahanlığı içindesiniz. Bölgeyi terk edin” şeklinde anons yaptığı kaydedildi. (Yorgo KIRBAKİ / ATİNA) Sahip olduğu teknolojik imkânlarla Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

