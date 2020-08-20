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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Oruç Reis sözleri istifa getirdi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Oruç Reis sözleri istifa getirdi
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Milli Güvenlik Başdanışmanı Aleksandros Diakopulos, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili tartışmalı açıklamaları sonrası istifa etti.

Diakopulos, Yunan hükümetinin “Oruç Reis denize sismik kablo indirdi ancak bölgedeki savaş gemilerinin gürültüsü nedeniyle araştırma yapamıyor” iddiası üzerine, “Bir kadın ya hamiledir ya değildir. Az hamile olmaz. Kendimizi kandırmayalım. Oruç Reis sismik araştırmalar yaptı” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri yoğun tepki çeken Diakopulos, “Açıklamalarım Başbakan ve hükümet için sorun yarattı. Niyetim asla bu değildi” diyerek istifa etti. Başbakan Miçotakis istifayı kabul etti.

MISIR’DAN KIŞKIRTICI OYLAMA

Bu arada Mısır Temsilciler Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını yıldırım hızıyla onayladı. Kahire’de 6 Ağustos’da imzalanan anlaşma, pazartesi günü ilgili komisyonda, salı gecesi de genel kurulda görüşülerek kabul edildi. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, anlaşmanın Mısır Meclisi’nden geçmesinin 2 ayı bulmasının beklendiğini söylemişti. Anlaşmanın 25-26 Ağustos’ta Yunan parlamentosunda görüşülmesi bekleniyor.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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