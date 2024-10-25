Oruç Reis Somali açıklarında... Afrika’da ‘Türk modeli’

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Türkiye’nin “Afrika’ya açılım politikası”yla kıtada gösterdiği varlık son dönemde ivme kazandı. Bir süredir sürdürülen Afrika açılım politikası yerini “ortaklık politikası”na bırakırken; Türkiye’nin bugün Afrika’nın en güvenilir stratejik ortaklarından biri haline geldiğine işaret ediliyor. Türkiye’nin Afrika’daki varlığını ‘Türk modeli’ olarak tanımlayan diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin kıtaya yaklaşımının eski sömürgeci ülkeler gibi olmadığını vurguluyor.

‘HASSASİYETLERİNİ BİLİYORUZ’

“Afrika’da kimsenin modelini taklit etmiyoruz” diyen kaynaklar, “Afrika’nın hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz. Her ülkenin dinamiklerine göre hareket ediyoruz. Rekabetçi bir bakış açımız yok. Afrika’yı rekabet değil, işbirliği alanı olarak görüyoruz. Eşit ortaklık ve karşılıklı fayda ile kazan-kazan politikası sürdürüyoruz. Afrika sorunlarına, Afrikalı çözümler benimsiyoruz. Afrikalı ülkelerin tümünün güvenini kazanıyoruz” diye konuştu.

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BAKAN FİDAN AFRİKA’YA GİDECEK

Bu arada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı’na katılmak üzere 2-3 Kasım’da Cibuti’yi ziyaret edecek. Afrika Birliği üyelerinin yer alacağı toplantıda Bakan Fidan, Türkiye-Afrika ortaklığının güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları muhataplarıyla ele alacak.

ORUÇ REİS MOGADİŞU’DA

İstanbul’dan 5 Ekim’de yola çıkan Oruç Reis sismik araştırma gemisi ise 20 günlük seyrinin ardından bugün Somali’nin Mogadişu limanına demirleyecek. Oruç Reis’in Somali açıklarında sismik araştırma yapacağını hatırlatan diplomatik kaynaklar, Oruç Reis’in Hint Okyanusu’ndaki sahalarda ilk kez 3 boyutlu olarak röntgen çekeceğini söyledi. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğalgaz hem de petrol için veri toplayacak. Veriler Ankara’da analiz edildikten sonra belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.