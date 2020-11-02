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Uğur ERGAN
Haber Giriş: 02.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Oruç Reis için yeni Navtex

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Oruç Reis için yeni Navtex
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Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan etti.

Oruç Reis için ilan edilen Navtex’in 14 Kasım’a kadar süreceği bildirildi. Yeni Navtex ilanına göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 14 Kasım’a kadar uzatılan Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler de eşlik edecek.

Milli Savunma Bakanlığı da, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’in Kaş’ın güneybatısında, Barbaros Hayrettin Paşa Araştırma Gemisi’nin de Kıbrıs’ın güneybatısında, Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisinde, daha önceden belirlenen program dahilinde faaliyetlerini sürdürdüklerini duyurdu.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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