Oruç Reis açıldı diye Yunanistan masadan kaçtı

Yunan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, Skai televizyonuna verdiği demecinde, “Oruç Reis bölgede bulunduğu sürece, Türkiye ile istikşafi görüşmelere gitmeyeceğiz” dedi. Peças, “Türkiye’nin güvenilir olduğuna inanan AB’deki ortaklarımız, artık bu ülkenin güvenilir olmadığını tespit ettiler” iddiasında bulundu. Yunan Devlet Bakanı Yorgo Yeropetritis de Parapolitika radyosu ve devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, “Yunanistan, Oruç Reis ve refakatindeki savaş gemileri orada bulundukça, katiyen istikşafi görüşmelere başlamayacak. Yunanistan, şiddet ve şantaj ortamında görüşme yapmaz” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, geçen hafta Bratislava’da bir araya gelmiş, istikşafi görüşmelerin yeniden başlaması için görüş alışverişinde bulunmuştu. Ancak istikşafi görüşmelere başlanması için bir tarih verilmemişti.

SAVAŞ GEMİLERİ İZLİYOR

Bölgede bulunan Yunan savaş gemileri, Oruç Reis ve refakatindeki Türk savaş gemilerinin her hareketini uzaktan izliyor. Dün akşam saatlerine kadar bölgeye takviye savaş gemileri gönderilmesine gerek görülmedi. Portekiz ziyaretini yarıda keserek alelacele Atina’ya dönen Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, kuvvet komutanları ile peş peşe toplantılar yaparak, gelişmeler hakkında sürekli bilgi aldı. Yunan medyasına göre, Oruç Reis dün öğle saatlerinde Meis adasının 30 mil güneyinde bulunuyordu.

YUNAN BASINI NE DEDİ?

Yunan medyasında, Oruç Reis’in yeniden Doğu Akdeniz’e gönderilmesinin nedenleri hakkında şu iddialar yer aldı:

- 1-2 Ekim’de yapılan AB Zirvesi sonuç bildirgesi Türkiye’yi tatmin etmedi.

- Yunanistan’ın, istikşafi görüşmelerin başlamasının beklendiği bir sırada, Ege’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kapsayacak şekilde askeri tatbikatlar için Navtex yayınlaması Türkiye’de tepki yarattı.

- Yunanistan, istikşafi görüşmelerde sadece Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki sınırlarının belirlenmesini konuşacağına dair tutumundan geri adım atmadı.

TÜRK NAVTEX’İNİN ÖNEMİ





Oruç Reis’in yeni araştırmaları için yayınlanan son Navtex, daha öncekilerden ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin BM’ye de bildirdiği Türk kıta sahanlığı içindeki bölgeleri kapsayan Navtex’in sınırı, Meis adasının 6.5 mil yakınına kadar uzanıyor. Atina, Ege’de 6 mil olan karasularını yıllardır 12 mile genişletme hakkı bulunduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla bu Navtex Atina’da, “Ankara’nın, Yunanistan’ın karasularını genişletme hakkından açık bir şekilde şüphe ettiği” şeklinde yorumlandı.

TÜRKİYE’Yİ BAKAN MAAS’A ŞİKÂYET ETTİLER

◊ Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, dün Lefkoşa’yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a, Maraş ve Doğu Akdeniz hamleleri nedeniyle Türkiye’yi şikâyet etti.

Anastasiadis, perşembe ve cuma günü toplanacak AB liderler zirvesinde de Türkiye’yi gündeme getireceklerini söyledi. Maas, Berlin’den yola çıkmadan önce, “Türkiye görüşmelerle ilgileniyorsa, gerginliği tırmandırma ve yumuşatma arasındaki oyuna son vermelidir” demişti. Alman Bakan, Lefkoşa temaslarının ardından gittiği Atina’da ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Görüşmede Miçotakis, “İstikşafi görüşmelerin başlamasını beklerken Oruç Reis gemisi Yunan kıta sahanlığı içinde bulunuyor. Bu şartlar altında görüşmeyiz” şeklinde konuştu. Maas ise, “Yunanistan’daki rahatsızlığı hatta kızgınlığı anlayışla karşılıyorum” yanıtını verdi. (Ömer BİLGE / LEFKOŞA - Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)