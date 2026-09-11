Ortaokul terk çocuktan ABD'de milyon dolarlık vurgun

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Singapurlu 22 yaşındaki Malone Lam, 14 yaşında ortaokulu bıraktıktan yıllar sonra ABD'de 245 milyon dolarlık Bitcoin hırsızlığını organize eden suç örgütünün elebaşı olmakla suçlandı. Washington DC'deki federal mahkemede Lam, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Lam, arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 245 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığını ve elde edilen parayı akladığını itiraf etti. ABD Adalet Bakanlığına (DOJ) göre Lam ve suç ortakları, çaldıkları parayı lüks bir yaşam için harcadı.

14 YAŞINDA OKULU BIRAKTI, ABD'YE GİTTİ

Lam, ABD'deki müfettişlere Singapur'da 14 yaşındayken ortaokulu bıraktığını söyledi. Ekim 2023'te ABD'ye giden Lam, vizesinin Ocak 2024'te sona ermesine rağmen ülkede kalmaya devam etti.

Mahkeme belgelerine göre suç örgütüne ilişkin komplo en geç Ekim 2023'te başladı ve en az Mayıs 2025'e kadar devam etti.

Haberin Devamı

245 MİLYON DOLARLIK BİTCOİN VURGUNU

Kaliforniya, Connecticut, New York, Florida ve ABD dışındaki kişilerden oluşan suç ortaklarının çevrim içi oyun platformları üzerinden tanıştığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı, "Anne Hathaway", "$$$" ve "King Greavy" gibi isimlerle de bilinen Lam'ın suç örgütünün elebaşı olduğunu açıkladı. Lam'ın kurbanları belirlediği ve farklı komplocuların rollerini koordine ettiği aktarıldı.

Şüphelilerin insanları kandırarak gizli bilgilerini ele geçirdiği ve bu bilgiler sayesinde kurbanların kripto para cüzdanlarını boşalttığı belirtildi. Bazı durumlarda ise gerekli bilgileri elde etmek amacıyla evlere hırsızlık yapıldığı kaydedildi.

ÇALDIKLARI MİLYONLARI GECE KULÜPLERİNDE HARCADILAR

ABD Adalet Bakanlığına göre Lam ve suç ortakları, çaldıkları parayı gece kulüplerinde tek gecede 500 bin dolara kadar harcadı. Şüphelilerin ayrıca 100 bin dolar ile 3,8 milyon dolar arasında değişen fiyatlara sahip çok sayıda lüks otomobil satın aldığı belirtildi.

Çalınan kripto paranın on binlerce dolar değerindeki Hermes Birkin çantalarının satın alınmasında da kullanıldığı ve bu çantaların gece kulüplerindeki partilerde kalabalığa fırlatıldığı aktarıldı.

Haberin Devamı

Şüphelilerin ayrıca 500 bin dolara kadar değerinde lüks saatler, on binlerce dolar değerinde kıyafetler, Los Angeles, Hamptons ve Miami'de kiralık evler aldığı belirtildi. Paranın bir bölümünün özel jet kiralama ve özel güvenlik görevlileri için harcandığı kaydedildi.

YARGIÇTAN DİKKAT ÇEKEN FERRİS BUELLER BENZETMESİ

Daha önce Florida'da görülen bir duruşmada, Lam'ın gösterişli yaşam tarzı nedeniyle Los Angeles ve Miami'deki gece kulübü çevrelerinde "kötü şöhretli" hale geldiği belirtildi.

ABD'li yargıç Alicia Valle, Lam'ın ilk mahkeme duruşmasında, "Kanıtları dinlerken aklıma sadece Ferris Bueller'ın kötü versiyonu geldi" dedi. Valle, 1986 yapımı ve okuldan kaçıp Chicago'da maceraya atılan bir öğrenciyi konu alan filme gönderme yaptı.

Haberin Devamı

Yargıç, Lam'ın çaldığı parayı kısa sürede büyük miktarlarda harcadığına dikkat çekerek, "Bu parayı çılgınca harcadı, Los Angeles gece kulüplerine gitti, 30'dan fazla üst düzey lüks otomobil satın aldı. Yani, 230 milyon dolardan fazla paraya kavuştuktan sonra yaptığı bu inanılmaz harcama ve çılgınlık gerçekten şaşırtıcı," dedi.

FBI OPERASYONUYLA ÇÖKERTİLDİ

Lam'ın liderliğindeki suç örgütü, FBI ajanlarının Eylül 2024'te Lam'ı ve bir suç ortağını tutuklamasıyla çökertildi.

ABD Başsavcısı Jeanine Pirro, davaya ilişkin açıklamasında, "Siber suç imparatorluğu kurarsanız, sizi bulacağız, operasyonunuzu çökerteceğiz ve sizi sorumlu tutacağız" dedi.

Pirro, sözlerini şöyle sürdürdü:

Haberin Devamı

"Bu sanık, kurbanları aldatma yoluyla hedef alan, gizliliklerini ihlal eden ve yüz milyonlarca dolar değerinde kripto para çalan uluslararası bir şebekeye liderlik etti."

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Lam, organize suç örgütü kurma suçlamasını kabul etti. 22 yaşındaki sanık, suçundan dolayı en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, Lam için henüz bir ceza duruşması tarihi belirlemedi.

SUÇ ORTAĞINA 70 AY HAPİS

Lam'ın suç ortaklarından Evan Tangeman, bu yılın nisan ayında suç planından elde edilen gelirleri aklamaktan 70 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adalet Bakanlığı, Tangeman'ın Lam'ın tutuklanmasının ardından delilleri yok etmeye çalıştığını açıkladı. Mahkemenin bu davranışı "suçluluğunun bilincinde olduğu" şeklinde değerlendirdiği belirtildi.