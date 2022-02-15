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Ortalığı karıştıran tablo! Apar topar kaldırıldı...

#Italya#Katedral#Tablo
Ortalığı karıştıran tablo Apar topar kaldırıldı...

İtalyan katedralinde yer alan dini tablo, yerel bir rahip ve işadamının kutsal figürlerin yanında tasvir edilmesinin ardından apar topar geri çekildi.

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İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan Canosa katedralinde yer alan tablo Aziz Sabinus'un Aziz Benedict ile buluşmasını betimliyor. Eser 9 Şubat'ta büyük bir kutlama ile açıldı ancak açılışın üstünden kısa bir süre geçtikten sonra 17 bin sterlinlik tabloyu sipariş eden hayır kurumu başkanı ve katedrali yöneten rahibin de tabloda yer aldığı fark edildi.

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UYARILARA RAĞMEN TABLOYA EKLEMİŞ

Tablonun ressamı olan Giuseppe Antonio Lomuscio, Ünlü iş insanı, Canosa Arkeoloji Vakfı başkanı Sergio Fontana ve Peder Felice Bacco'yu tabloya ekleyerek Rönesans'ın patronları öne çıkarma alışkanlığını izlediğini belirtti.

Yetkililer ressamın planını öğrendiğinde söz konusu kişilerin tablodan kaldırılmasını istedi. Ancak ressam bunu yapmak yerine iş insanını bir kovid maskesi arkasına, pederi de bir haç arkasına saklayarak daha az tanınır hale getirme kararı aldı.

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ADETA KIYAMET KOPTU: TABLO KALDIRILDI, İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİAncak ressamın aldığı önlem tartışmaların önüne geçmeye yetmedi. Olayın fark edilmesi ile adeta kıyamet koptu. Söz konusu tablo katedralden apar topar kaldırıldı. Canosa Arkeoloji Vakfı'nın üç üyesi protesto amacıyla istifa ederken, kasabanın belediye başkanı Roberto Morra olayı "Tüm toplum için hatırı sayılır bir utanç" olarak nitelendirdi.

Corriere Della Sera gazetesine konuşan iş insanı Fontana ise "Bu resimde tasvir edilmek beni sadece utandırdı" dedi.

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#Italya#Katedral#Tablo

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