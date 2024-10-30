Ortalığı karıştıran iddia: Kuzey Kore kasımda kıtalar arası balistik füze fırlatabilir

Haberin Devamı

Yonhap ajansına göre Güney Kore Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) yetkilileri, ulusal mecliste milletvekillerine brifing verdi.

Brifing sonrası basına konuşan Güney Koreli milletvekilleri, Kuzey Kore'nin kasım ayında füze denemesi yapabileceğini ileri sürdü.

Milletvekilleri, Kuzey Kore'nin 5 Kasım'daki ABD seçimleri öncesi ya da sonrasında Punggye-ri sahasından ICBM fırlatabileceğini kaydetti.



HAZIRLIKLAR NEREDEYSE TAMAM

Hazırlıkların "neredeyse tamam" olduğunun anlaşıldığını kaydeden milletvekilleri, mobil rampanın "belirli bölgeye" konuşlandırıldığını aktardı.

Milletvekilleri, fırlatmayla, Pyongyang yönetiminin, füze denemelerinde "atmosfere yeniden giriş" teknolojisini test etmeyi amaçladığını söyledi.

Japonya'nın Kyodo haber ajansı ise haberinde, yeni denemenin zamanlamasının Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından belirleneceğine inanıldığını bildirdi.



Haberin Devamı

Menzili 5 bin 500 kilometreyi aşan balistik füzeler, "kıtalar arası" olarak tanımlanıyor ve öncelikli olarak nükleer denemeleri için tasarlanıyor.

Pyongyang'ın tümü Punggye-ri sahasından, şimdiye kadar 2006, 2009, 2013 ve 2017'de bir, 2016'da ise iki nükleer deneme yaptığı biliniyor.



RUSYA İDDİASI İPLERİ GERMİŞTİ

Kuzey Kore'nin füze denemesini bilinçli olarak ABD seçimlerine denk getirip getirmediği bilinmiyor ancak iki ülke arasındaki gerilim, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 10 bin asker gönderdiği iddiaları nedeni ile yeniden yükselmiş durumda.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Kuzey Kore'nin, Rusya'ya takviye olarak yaklaşık 10 bin asker gönderdiğine inanıldığını açıklamıştı. Bu iddia NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından da onaylandı.



Haberin Devamı

Rutte Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinde olduğunu belirten rapor aldıklarını açıklarken ABD Başkanı Joe Biden da konuşlandırmayı “çok tehlikeli” olarak değerlendirdi.

Uzmanlara göre Avrupa'nın II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışmasına binlerce Kuzey Kore askerinin eklenmesi, Ukrayna'nın yorgun ve aşırı gerilmiş ordusuna daha fazla baskı bindirecek. Batılı yetkililer, bunun Kore Yarımadası'nda ve Japonya ve Avustralya'yı da içeren daha geniş Hint-Pasifik bölgesinde jeopolitik gerginlikleri körükleyeceğini düşünüyor.