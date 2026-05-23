Ortalığı karıştıran iddia... İran'ın intikam planı: Trump'ın kızı hedefte mi?

ABD’de yayımlanan New York Post haberine göre, Ivanka Trump’ın İran Devrim Muhafızları (IRGC) bağlantılı bir kişi tarafından planlanan suikast girişiminin hedefi olduğu öne sürüldü.

İddialar, söz konusu planın 2020 yılında ABD’nin düzenlediği ve İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldüğü drone saldırısına “intikam” amacı taşıdığı yönünde.

IRAKLI ŞÜPHELİ VE İRAN BAĞLANTISI

Haberde, 32 yaşındaki Irak vatandaşı Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi isimli kişinin, İran Devrim Muhafızları tarafından eğitildiği ve sürece dahil olduğu iddia edildi.

Şüphelinin, Ivanka Trump’a yönelik suikast planı kapsamında Florida’daki evine ait bir plan ve yerleşim bilgilerine ulaştığı öne sürüldü.

“EVE AİT PLANI ELİNDE TUTUYORDU” İDDİASI

New York Post’a konuşan kaynaklara göre Al-Saadi, Ivanka Trump’ın Miami Beach yakınlarındaki Indian Creek Adası’nda bulunan yaklaşık 24 milyon dolarlık evini hedef aldı.

Kaynaklar, şüphelinin sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı ve “hedefe ulaşma” konusunda kararlı ifadeler kullandığını ileri sürdü.

Paylaşımlarda, Arapça olarak şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

“Amerikalılara sesleniyorum, şu resme bakın ve bilin ki ne saraylarınız ne de Gizli Servis sizi koruyacak. Şu anda gözetim ve analiz aşamasındayız. Size söylemiştim, intikamımız sadece zaman meselesi.”

SÜLEYMANİ SUİKASTI SONRASI GERİLİM

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 2020 yılında Bağdat’ta ABD’nin insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, o dönem saldırıyı “kişisel bir başarı” olarak nitelendirmiş ve Süleymani için “kötü bir dahi” ifadelerini kullanmıştı.

18 SALDIRI İDDİASI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

ABD Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre Al-Saadi, Avrupa ve ABD genelinde 18 farklı saldırı ve saldırı girişimiyle de ilişkilendiriliyor.

Şüphelinin 15 Mayıs’ta Türkiye’de yakalandığı, ardından ABD’ye iade edilerek Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde tek kişilik hücrede tutulduğu bildirildi.