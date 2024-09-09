Ortalığı karıştıran iddia: İran Rusya'ya 'yüzlerce' balistik füze gönderdi

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Tahran'ın Moskova'ya verdiği desteğin ciddi şekilde arttığını söyleyen Ukraynalı yetkililer, bu hafta 200'den fazla 'Fath-360' kısa menzilli balistik füzenin Hazar Denizi'ndeki limana ulaştığını iddia ediyor.

BÜYÜK BİR TEHDİT: ÇOK DAHA FAZLA SİVİLİN ÖLMESİ ANLAMINA GELİYOR

Füze sevkiyatını daha önce ABD'li Wall Street Journal gazetesi de duyurmuştu. Ukrayna'nın eski savunma bakanlarından Andriy Zagorodnyuk da iddiaları doğrulayarak, İran füzelerini “büyük bir tehdit” olarak tanımladı ve füzelerin Ukrayna enerji altyapısını yok etmek için kullanılacağını iddia etti.

İran füzelerinin büyük olasılıkla kasaba ve şehirlerde kullanacağını söyleyen Zagorodnyuk “Bu da büyük olasılıkla ülkenin her yerinde daha fazla sivilin ölmesi anlamına geliyor.” dedi.



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120 km menzile sahip bu füzelerin Harkiv, Sumyve Pokrovsk gibi stratejik öneme sahip kentlerde kullanılması muhtemel. Uzmanlara göre, 'Fath-360'ların teslimi, Rusya'nın uzun menzilli hipersonik Kinjal füzelerini konuşlandırmasını sağlayacak.



Kremlin'in cephaneliğindeki en sofistike silahlardan biri olan Kinjal füzelerinin önlenmesi çok zor ve Financial Times'a göre sadece ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri onları vurabilir.

Rusya son aylarda Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Yüzlerce füze ve saldırı drone'ları kullanılarak yapılan saldırılar Ukrayna'nın elektrik kapasitesine ağır darbe vurdu ve yaygın elektrik kesintilerine neden oldu.



UKRAYNA UYARDI: SONUÇLARI YIKICI OLUR

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Rusya'ya füze gönderdiğine dair haberler sonrası Cumartesi günü bir açıklama yayınladı ve Tahran'a “Rusya'ya her türlü silah ve askeri teçhizat tesliminden kaçınması” çağrısında bulundu. Bakanlık ayrıca Tahran'ın hamlelerinin Ukrayna-İran ilişkileri açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağını vurguladı.

İRAN FÜZELER KARŞILIĞINDA NE ALDI?

Ukrayna istihbaratının değerlendirmelerine göre Tahran, insansız hava araçları ve füzeler karşılığında Moskova'dan daha fazla işbirliği sözü ve askeri teknoloji aldı.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na göre Rusya ve İran arasındaki işbirliğinin derinleşmesi sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa, Orta Doğu ve dünya için ciddi güvenlik tehditleri oluşturuyor.



ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcülerinden Sean Savett da iddialar sonrası bir açıklama yaptı ve Washington'un haberlerden endişe duyduğunu belirtti. Savett, İran'ın verdiği desteğin Rusya'nın Ukrayna saldırılarında dramatik bir tırmanışa neden olabileceğini öne sürerken CIA direktörü Bill Burns ise “Bu ortaklık Avrupa'nın güvenliğini tehdit ediyor ve İran'ın istikrarsızlaştırıcı etkisinin Orta Doğu'nun ötesine uzandığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı

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İRAN YALANLADI: SİYASİ AMAÇLARLA ORTAYA ATILAN BİR İDDİA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani, füze satışı iddialarını “tamamen temelsiz” olarak nitelendirdi ve bu iddiaların Batılı devletler tarafından “siyasi amaçlarla” ortaya atıldığını öne sürdü.

Devlet haber ajansı IRNA'ya konuşan Kanaani, İran-Rusya askeri işbirliğinin Ukrayna savaşından önceye dayandığını ve Ukrayna kriziyle hiçbir bağlantısı olmadığını vurguladı ve “İran hiçbir zaman bu askeri çatışmanın içinde yer almamıştır ve krizi sona erdirecek siyasi çözümü desteklemektedir.” dedi.