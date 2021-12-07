Ortalığı karıştıran Çin iddiası! Füzeler konteynerlerin içine yerleştirildi, istedikleri an kullanabilirler

Haberin Devamı

Uluslararası Değerlendirme ve Strateji Merkezi'nden askeri analist Rick Fisher Pekin'in kurdukları ve sır gibi sakladıkları sistemle devasa ticari nakliye filolarını silahlandırıp, füzeleri fırlatmadan önce yabancı limanlara gizlice sokabileceğini iddia ediyor.

RUSYA'NIN TASARIMI ÖRNEK ALINDI

Fisher, konuya illişkin uyarısını ilk kez 2019'da yapmış, Çin'in söz konusu sistemi bir Rus savunma firması tarafından üretilen benzer bir konsepte dayanarak geliştirdiğini söylemişti.

Club-K olarak adlandırılan Rus sistemi, Kaliber seyir füzeleri için bir fırlatma rampası olarak tasarlandı ve hedefleme sistemlerini taşıyan bir konteynerin içine yerleştirildi.



Çin'in kendi seyir füzesisin Rus Kaliber'e dayanıyor olması analistlerin Pekin'in benzer bir sistem üzerinde çalıştığı sonucuna varmasına yol açtı.

KAOS ÇIKARMAK İÇİN İSTEDİKLERİ AN KULLANBİLİRLER

Haberin Devamı

Stockton Uluslararası Hukuk Merkezi tarafından yeni yayınlanan bir makalede de Çin'in konteyner sisteminden bahsedildi ve "Mükemmelleştirildiğinde, Çin'e hem yüzey savaşçılarını hem de karadaki hedefleri vurabilecek uzun menzilli bir kabiliyet sağlayacak." denildi.

Bu makalenin yayınlanmasının ardından The Sun'a konuşan Fisherdedi.

KORE VE İSRAİL'DE DE VAR

Israel Aerospace Industries, 2017 yılında bir konteyner gemisinin güvertesinden LORA sistemini test ettiğinden beri İsrail'in konteyner füze teknolojisine sahip olduğu biliniyor.



Kuzey Kore de bu yılın başlarında bir trenin arkasından iki balistik füze ateşleyerek çalışan bir konteyner fırlatma sistemi olduğunu doğruladı.



Küresel süper güçlerin çatışmaya yönelebileceği korkuları arasında ABD, Çin ve Rusya arasında gerçekleşen silahlanma yarışının ortasında Konteyner sistemi yeni ve dikkat çeken bir unsur.

ÇİN ASKERİ GÖSTERİLERLE GÖZDAĞI VERİYOR

Haberin Devamı

Washington ile Pekin arasındaki gerilimler, Xi Jinping'in Çin ile Tayvan'ı gerekirse güç kullanarak 'yeniden birleştirme' sözü vermesinden sonra yeniden tırmanı ve ABD Başkanı Joe Biden Tayvan'a savunma sözü verdi. Çin, bu yılın başından beri yaptığı büyük tatbikatlar ve askeri gösterilerle hem ABD hem de Tayvan'a gözdağı veriyor.