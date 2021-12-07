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Ortalığı karıştıran Çin iddiası! Füzeler konteynerlerin içine yerleştirildi, istedikleri an kullanabilirler

#Çin#Rusya#Füze Sistemi
Ortalığı karıştıran Çin iddiası Füzeler konteynerlerin içine yerleştirildi, istedikleri an kullanabilirler

Askeri analistler Çin'in savaş durumunda sürpriz saldırılar için kullanılmak üzere nakliye konteynerlerinin içine seyir füzeleri yerleştirdiği konusunda uyarıda bulundu. İddialara göre söz konusu sistem, Çin bir yere saldırı başlattığında dikkat dağıtma taktiği olarak kullanılacak.

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Uluslararası Değerlendirme ve Strateji Merkezi'nden askeri analist Rick Fisher Pekin'in kurdukları  ve sır gibi sakladıkları sistemle devasa ticari nakliye filolarını silahlandırıp, füzeleri fırlatmadan önce yabancı limanlara gizlice sokabileceğini iddia ediyor.

RUSYA'NIN TASARIMI ÖRNEK ALINDI

Fisher, konuya illişkin uyarısını ilk kez 2019'da yapmış, Çin'in söz konusu sistemi bir Rus savunma firması tarafından üretilen benzer bir konsepte dayanarak geliştirdiğini söylemişti.

Club-K olarak adlandırılan Rus sistemi, Kaliber seyir füzeleri için bir fırlatma rampası olarak tasarlandı ve hedefleme sistemlerini taşıyan bir konteynerin içine yerleştirildi.

Ortalığı karıştıran Çin iddiası Füzeler konteynerlerin içine yerleştirildi, istedikleri an kullanabilirler

Çin'in kendi seyir füzesisin Rus Kaliber'e dayanıyor olması analistlerin Pekin'in benzer bir sistem üzerinde çalıştığı sonucuna varmasına yol açtı.

KAOS ÇIKARMAK İÇİN İSTEDİKLERİ AN KULLANBİLİRLER

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Stockton Uluslararası Hukuk Merkezi tarafından yeni yayınlanan bir makalede de Çin'in konteyner sisteminden bahsedildi ve "Mükemmelleştirildiğinde, Çin'e hem yüzey savaşçılarını hem de karadaki hedefleri vurabilecek uzun menzilli bir kabiliyet sağlayacak." denildi.

Ortalığı karıştıran Çin iddiası Füzeler konteynerlerin içine yerleştirildi, istedikleri an kullanabilirler


Bu makalenin yayınlanmasının ardından The Sun'a konuşan Fisher, "Çin Komünist Partisi, istendiğinde kaos çıkarmak için konteynerli füzeleri tamamen kullanma yeteneğine sahip. Daha büyük konteyner gemileri, binlerce balıkçı gemisi, limanlarda depolanmış konteynerler hepsi istedikleri zaman Çin'in hedefinde olabilecek" dedi.

KORE VE İSRAİL'DE DE VAR

Israel Aerospace Industries, 2017 yılında bir konteyner gemisinin güvertesinden LORA sistemini test ettiğinden beri İsrail'in konteyner füze teknolojisine sahip olduğu biliniyor.

Ortalığı karıştıran Çin iddiası Füzeler konteynerlerin içine yerleştirildi, istedikleri an kullanabilirler


Kuzey Kore de bu yılın başlarında bir trenin arkasından iki balistik füze ateşleyerek çalışan bir konteyner fırlatma sistemi olduğunu doğruladı.

Küresel süper güçlerin çatışmaya yönelebileceği korkuları arasında ABD, Çin ve Rusya arasında gerçekleşen silahlanma yarışının ortasında Konteyner sistemi yeni ve dikkat çeken bir unsur.

ÇİN ASKERİ GÖSTERİLERLE GÖZDAĞI VERİYOR

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Washington ile Pekin arasındaki gerilimler, Xi Jinping'in Çin ile Tayvan'ı gerekirse güç kullanarak 'yeniden birleştirme' sözü vermesinden sonra yeniden tırmanı ve ABD Başkanı Joe Biden Tayvan'a savunma sözü verdi. Çin, bu yılın başından beri yaptığı büyük tatbikatlar ve askeri gösterilerle hem ABD hem de Tayvan'a gözdağı veriyor.

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#Çin#Rusya#Füze Sistemi

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