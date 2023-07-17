Ortalığı karıştıran açıklama! Polonya ve Litvanya alarma geçti, dünya savaşını tetikleyebilir

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Üst düzey bir Rus yetkili devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, paralı asker grubu Wagner'in Baltık Devletleri ile Avrupa NATO ülkeleri arasındaki tek NATO kara köprüsü olan Suwałki'ye yürümeye hazır olduğunu söyledi.

"BİR KAÇ SAAT İÇİNDE GİTMEYE HAZIRLAR"

Şimdilerde bir milletvekili olan Albay Andrey Kartapolov devlet televizyonunda Suwałki bölgesinin önemine dikkat çekerek, "Paralı asker grubu Wagner'in silahlı kuvvetleri eğitmek için Belarus'a gittiği çok açık. Suwalki Koridoru diye bir yer var. Bir şey olursa, buraya çok ihtiyacımız olacak. Wagner askerleri Suwalki koridoruna bir kaç saat içinde gitmeye hazır" dedi.



Wagner askerleri Belarus'ta...

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NATO İÇİN DE RUSYA İÇİN DE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Litvanya ve Polonya arasındaki sınırı ikiye bölen yaklaşık 100 km uzunluğundaki sınır bölümü Suwałki hem NATO hem de Rusya için büyük stratejik öneme sahip. Çünkü Kremlin ile Batı arasındaki gerilimin yükselmesi durumunda Rusya'ya karşı en savunmasız ülkeler olarak görülen Litvanya, Letonya ve Estonya'ya tek kara bağlantısı buradan geçiyor.



Rusya ise Suwałki koridorunu ele geçirirse Baltık Filosunun ana üssü olan Kaliningrad'dan Putin'in en yakın müttefiki olan Belarus'a yeni bir kara bağlantısı açılıyor.

POLONYA VE LİTVANYA ALARMA GEÇTİ

Rus vekilin yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşerken, Polonya ve Litvanya alarma geçti. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Polonya servisleri, Wagner askerlerinin Belarus'taki durumunu yakından izliyor.

Polonya halihazırda Moskova'dan gelen tehdit nedeniyle hızla yeniden silahlanıyor, NATO Baltık ülkelerindeki varlığını güçlendirirken, Almanya ise Litvanya'da kalıcı olarak 4.000 asker konuşlandırmaya hazırlanıyor.



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Rusya'dan gelen son kışkırtıcı açıklama Putin'in Rusya'nın 'yeterli miktarda misket bombasına' sahip olduğunu ve Ukrayna'nın tartışmalı silahları konuşlandırması halinde kullanabileceğini açıklamasından sadece 24 saat sonra geldi.

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre RUSYA'nın Suwalki Koridoru'nu hedef alması bir dünya savaşını tetikleyebilir çünkü Wagner'in olası hamlesi NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir.