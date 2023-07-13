Ortalığı karıştıran açıklama! Çinli hackerlar ABD devlet kurumlarına sızdı

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Çinli hackerlar ABD’nin resmi kurumlarını hedef aldı. Teknoloji şirketi Microsoft ve Beyaz Saray, hacker grubunun hassas bilgileri ele geçirmek amacıyla ABD devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu en az 25 kuruma ait e-mail hesabına sızdığını açıkladı.



Microsoft'un açıklamasında, “Storm-0558” adlı hacker grubunun kimlik doğrulama verilerini taklit ederek e-posta hesaplarına eriştiği aktarıldı. Grubun ilk olarak Batı Avrupa’daki devlet kurumlarını hedef aldığı ifade edilen açıklamada, hackerların söz konusu faaliyetleri mayıs ayından bu yana yürüttüğü belirtildi. Sızıntının tespit edildiği ilk resmi kurumun ABD Dışişleri Bakanlığı olduğu ve yetkililerin Microsoft’a durumu ilettiği ifade edildi.



ABD basınına göre hackerlar, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo’nun da e-mail hesabına erişim sağladı. ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Microsoft 365 sisteminde sızıntı tespit edildiği ve sızıntıya karşı harekete geçildiği belirtildi.



Söz konusu siber saldırıda Temsilciler Meclisi üyelerinin de hedef alındığı öğrenilirken, konuyla ilgili devam eden soruşturmada hacker grubunun az sayıda resmi kurum ve çalışanın hesabına sızdığı tespit edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise yapılan açıklamalarda iddiaları reddederek, Washington’ı siber saldırı faaliyetleri yürütmekle suçladı.