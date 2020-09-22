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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ortak hedefleri Türkiye’ymiş

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Ortak hedefleri Türkiye’ymiş
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz krizinde geçen hafta Antalya’nın Kaş ilçesinin karşısındaki Meis adasını ziyaret ederek kışkırtıcı açıklama yapan Yunanistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, bu defa Kıbrıs Rum yönetimine giderek, yine Türkiye’yi hedef aldı.

Sakelaropulu, “Türkiye’nin provokasyonlarına karşı Kıbrıs’la (Rum yönetimi) tek cephe mücadele ediyoruz” dedi. Rum lider Nikos Anastasiadis, Sakelaropulu’ya ziyaretinden dolayı devlet şeref madalyası “Makaryos nişanı” takdim etti.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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