Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Son Güncelleme:
Ortak hedefleri Türkiye’ymiş
Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz krizinde geçen hafta Antalya’nın Kaş ilçesinin karşısındaki Meis adasını ziyaret ederek kışkırtıcı açıklama yapan Yunanistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, bu defa Kıbrıs Rum yönetimine giderek, yine Türkiye’yi hedef aldı.
Sakelaropulu, “Türkiye’nin provokasyonlarına karşı Kıbrıs’la (Rum yönetimi) tek cephe mücadele ediyoruz” dedi. Rum lider Nikos Anastasiadis, Sakelaropulu’ya ziyaretinden dolayı devlet şeref madalyası “Makaryos nişanı” takdim etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle