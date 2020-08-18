Ortak devriyede TSK zırhlısına saldırı

Türk ve Rus askeri unsurlarının dün İdlib’in güneyindeki M-4 karayolunda gerçekleştirdiği 25. ortak devriyede, Türk zırhlı aracını hedef alan bir saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, TSK’ya ait zırhlı personel taşıyıcıda hafif hasar meydana geldi. Saldırıya rağmen ortak devriye tamamlandı. Yerel kaynaklar, Türk zırhlı aracı geçiş yaparken yolun kenarında bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Saldırının tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ile mi yoksa tanksavar atışıyla mı yapıldığının araştırıldığı bildirildi. Saldırıyı Şişani grubuna mensup radikal unsurların düzenlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

BÖLGE ATEŞ ALTINDA

Milli Savunma Bakanlığı da saldırıyı doğruladı. Bakanlık açıklamasında, “İdlib’teki M-4 karayolunda 25. Türkiye-Rusya Federasyonu Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir” denildi.

KONTROL NOKTASINDA ÇATIŞMA

Suriye devlet televizyonu SANA, ABD’nin liderliğindeli koalisyon güçlerinin Kamışlı çevresindeki rejim unsurlarına helikopterle saldırdığını duyurdu. Esad rejimine bağlı kontrol noktasında gerçekleşen saldırıda iki rejim askerinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı belirtildi. Koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada ise ABD’nin bölgedeki devriyesi esnasında kontol noktası çevresindeki ‘bireyler’ tarafından ateş açıldığı ve olaya meşru müdafaa sınırları içinde cevap verildiği belirtildi. Koalisyon güçleri, bölgede herhangi bir hava saldırısı düzenlenmediğini vurguladı.