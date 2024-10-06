Ortadoğu’yu daha da yakacak tavsiye... Trump: İsrail İran’ın nükleer tesislerini vursun

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ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimine artık bir aydan daha kısa bir süre kalmışken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ortadoğu’da yaptığı ve yapmayı planladığı hamleler doğrudan adayların seçim kampanyalarına sirayet etmiş halde. İran’ın 1 Ekim’de İsrail’e yaklaşık 200 balistik füze fırlatmasından sonra ABD Başkanı Joe Biden’ın günlerdir Netanyahu’dan önce İran’ın nükleer tesislerini daha sonra da petrol sahalarını vurmamasını istemesiyle Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump da topa girdi.

‘NÜKLEER TESİSLERİ VUR’

Cuma akşamı Kuzey Carolina’da bir seçim etkinliğinde konuşan Trump, Biden’ın hafta içi yaptığı “nükleer tesislere dokunma” açıklamasını eleştirdi. “Bence (Biden) bu konuda yanıldı. Vurman gereken şey bu değil mi? Bize en büyük risk, nükleer silahlar. Ona bu soruyu sorduklarında cevabı ‘Önce nükleeri vur, gerisini sonra düşün’ olmalıydı” diyen Trump, bu konuyu da propaganda malzemesi haline getirmiş oldu.

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‘İSRAİL’İN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ’

Trump geçtiğimiz ay 5 Kasım seçimleri için “İsrail tarihinin en önemli seçimi” demişti. Yıllardır kendisini “savaşlara karşı tek aday” olarak gösteren Trump’ın konu İsrail olunca Netanyahu’nun agresif, işgalci ve hukuk tanımayan eylemlerini desteklemesi de dikkat çekiyor. Temmuz ayında Netanyahu ile Florida’daki evinde görüşen Trump “Kamala’nın aksine İsrail’in terörle savaşını destekleyeceğim” demişti.

KAMALA HARRIS SUS PUS

Demokrat Parti başkan adayı olsa da Başkan Biden’ın 3.5 yıldan uzun süredir başkan yardımcılığı rolünde bulunan Kamala Harris ise üç maymunu oynuyor. Gazze’de ateşkes ve rehine anlaşması artık tarihin tozlu raflarında yerini almışken, Lübnan’da yeni bir İsrail işgali başlamışken ve İsrail İran’ı vurmakla tehdit ederken Harris, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor.

‘İSRAİL GÜVENCE VERMEDİ’

İsrail’in İran’ın nükleer ya da petrol tesislerini vurup vurmaması konusunda ABD Tel Aviv’den güvence alabilmiş değil. CNN’e konuşan Biden yönetimi kaynakları, İsrail’in bu konuda ABD’ye “garanti vermediğini” söyledi.

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İSRAİL Mİ BELİRLEYİCİ

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Amerikan seçimlerine müdahale etmeye çalışabileceği iddiaları cuma günü ayyuka çıktı. Beyaz Saray’da buna yönelik bir soruyu cevaplandıran Biden, “(Netanyahu’nun) seçimleri etkilemeye çalışıp çalışmadığını bilmiyorum ama buna da güvenmiyorum” dedi. Biden yine geçen ay Netanyahu’nun Gazze’de ateşkese varmak için yeterince çalışıp çalışmadığı sorusuna “Hayır” demişti.

NETANYAHU NE İSTİYOR

İddialara göre Netanyahu, Gazze’de ateşkes sağlayarak, rehinelerin evlerine dönmesini garantileyerek, Lübnan’da işgale girişmeyerek ve saldırganlığı durdurarak seçimlere bu kadar az bir zaman kala başkan adaylığından çekilen Biden’a diplomatik zafer yaşatmak istemiyor.

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İSRAİL’İN HAVA ÜSSÜNE EN AZ 30 FÜZE DÜŞMÜŞ

İran’ın salı akşamı İsrail’e misilleme olarak düzenlediği balistik füze saldırısının ardından çekilen uydu görüntülerinde İsrail’in Nevatim askeri üssünün en az 30 yerinde füze izleri tespit edildi. Saldırı sonrasında Planet şirketi tarafından çekilen uydu görüntülerinde Nevatim Hava Üssü’nde hasar görmüş hangarlar, binalar, taksi yolları ve pistlerden birinde bir krater görülüyor. California’daki Middlebury Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nden Jeffrey Lewis, Amerikan NPR’a yaptığı açıklamada “30’dan fazla krater ve hasarlı bina görüyoruz, bu da 30’dan fazla füzenin isabet ettiğini gösteriyor” dedi.