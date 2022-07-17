Biden'dan Rusya ve Çin'e mesaj: Ortadoğu’yu bırakmayız

İsrail’den sonra önceki gün Suudi Arabistan’a geçen ABD Başkanı Joe Biden dün Cidde’de Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Mısır, Ürdün ve Irak liderleriyle bir araya geldi.
‘BOŞLUK BIRAKMAYACAĞIZ’
Ziyaret öncesinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle suçlandığı halde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüşeceği için eleştirilen Biden, bu ülkeye varışta Prens ile tokalaşmak yerine yumruk selamı yapmayı tercih etti. Biden dün de KİK toplantısında davetli liderlere hitap etti. Yönetiminin bölgede aktif bir Amerikan liderliği öngördüğünü söyleyen Biden, ABD’nin bölgeden çekilmeyeceğini belirterek “Çin, Rusya ya da İran’ın dolduracağı bir boşluk bırakmayacağız” diye konuştu.
‘ELEŞTİRİYE AÇIK OLUN’
Konuşmasında ABD güçlerinin bölgede terör örgütlerine yönelik faaliyetleri devam etse de geniş çaplı katılımının olduğu bir savaşın yaşanmamasından onur duyduğunu belirten Biden, liderlere “cezalandırma korkusu yaşamadan insanlara kendilerini sorgulama ve eleştirme hakkı tanımalarını” çağrısında bulundu.
PETROL İÇİN GÖZLER AĞUSTOSTA
Joe Biden’ın ziyareti tam da Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali yüzünden petrol fiyatlarının arttığı bir döneme geldi. Biden yönetiminin özellikle Suudi Arabistan’dan petrol fiyatlarını düşürmek için üretim artışı beklediği iddia ediliyordu. Ancak Ortadoğu ziyaretinden iç politikadaki en önemli sorunlarından biri olan artan petrol fiyatlarına çözüm olabilecek bir vaat alamadan dönen ABD yönetiminin gözü, ağustosta yapılacak OPEC toplantısına çevrildi.
1 MİLYAR DOLAR YARDIM
Irak, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleriyle ikili görüşmeler yapan Biden, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da gıda güvenliği için 1 milyar dolarlık yardım sözü verdi. Biden, Körfez bölgesi liderlerinin küresel altyapı projelerine 3 milyar dolar yatırım taahhüt ettiğini de açıkladı.
BIDEN: KAŞIKÇI’YI PRENS ÖLDÜRTTÜ
SUUDİ Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile önceki günkü görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Biden, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini de gündeme getirdiğini söyledi. Biden, Prens’in ‘ölümden kişisel olarak sorumluluğu’ olmadığını söylediğini belirterek “(Ben) sorumlu olduğunu düşündüğümü belirttim” dedi.
‘NE APTALCA SORU’
Biden bir basın mensubunun “Cemal Kaşıkçı gibi başka bir cinayetin yaşanmayacağından nasıl emin olabilirsiniz” sorusuna ise tepki gösterdi. Biden, “Ne aptalca bir soru. Bunlardan herhangi birinden nasıl emin olabilirim? Bir daha böyle bir şey olursa, çok daha fazla yanıt alacaklarını açıkça belirttim. Bırakın burayı, dünyanın herhangi bir yerinde ne olacağını nasıl tahmin edebilirim” yanıtını verdi.
EBU GUREYB’İ HATIRLATTI
Al Arabiya kanalına açıklama yapan bir Suudi yetkili ise Kaşıkçı meselesinin kısaca gündeme geldiğini belirtti. Buna göre Prens Muhammed, “Olanlar üzücü, bunun bir daha olmaması için tüm gerekli önlemleri aldık” yanıtını verdi. Prens’in ayrıca bu tür hadiselerin dünyanın her yerinde olduğunu, ABD’nin Ebu Gureyb dahil ‘bir dizi hatasını’ gündeme getirdiğini belirtti. ABD’nin Irak işgali sırasında Ebu Gureyb hapishanesinde tutuklulara fiziksel, cinsel taciz ve tecavüzlerin yaşandığı ortaya çıkmıştı.