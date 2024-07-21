Ortadoğu’daki ateş bu sefer Yemen’i vurdu

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Yemen’deki İran destekli Husi örgütü önceki gün İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği’ne insansız hava aracı ile bir saldırı düzenlemişti. Meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı. Geçen bir günün ardından İsrail ordusu da dün misillemede bulunarak Yemen’e saldırıda bulundu. Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenleyen İsrail, petrol tankları ve elektrik santralinin de aralarında bulunduğu sivil tesisleri hedef aldı.

DOĞRUDAN YAPILAN İLK SALDIRI

Bombardımanın, İsrail'den Yemen'e doğrudan düzenlenen ilk saldırı olduğuna dikkat çekilirken Husi örgütü tarafından yönetilen Almasirah kanalı, petrol tesislerine yönelik saldırıların ölümlerle sonuçlandığını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri de savaş uçaklarının “son aylarda İsrail Devletine karşı gerçekleştirilen yüzlerce saldırıya karşılık olarak” Yemen'deki Hudeyde Limanı’nda askeri hedefleri vurduğunu doğruladı.

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NETANYAHU: HER YERDEYİZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının “İsrail’in düşmanlarına her yerde ulaştığını açıkça gösterdiğini” ekledi. Savunma Bakanı Yoav Gallant ise “Hudeyde'de yanan ateş tüm Ortadoğu'da görülüyor. Tek bir vatandaşımıza dahi zarar verildiğinde gerekli cevabı mutlaka vereceğiz” dedi.

RAHATSIZ EDECEĞİZ

Husiler'in Yüksek Siyasi Konseyi, İsrail’i “rahatsız etmeye” devam edeceklerini belirtti. Sahil şeridi dâhil ülkenin batısını büyük oranda kontrol eden Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşılık olarak aylardır Aden Körfezi'ndeki gemileri hedef alıyor ve Kızıldeniz'deki denizcilik faaliyetlerini sekteye uğratıyordu.

KİMİN PARMAĞI VAR

Reuters'a göre Almasirah kanalı ilk olarak Hudeyde'deki saldırıların ABD ve İngiliz güçleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi ancak daha sonra bu paylaşımı sildi. Suudi Arabistan'da yayın yapan Al Arabiya, saldırıların İsrail, ABD ve İngiltere'nin ortak operasyonuyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırıya aralarında F-35 model savaş uçaklarının da bulunduğu 12 İsrail uçağının katıldığı da belirtildi. New York Times'ın haberine göre ise dört ABD'li yetkili, İsrail'in Husilere yönelik saldırısında tek başına hareket ettiğini ve ABD ordusunun herhangi bir müdahalesi olmadığını söyledi.