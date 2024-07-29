Ortadoğu’da savaş paniği... İsrail-Hizbullah gerilimi had safhada

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İsrail’in tek taraflı olarak ilhak ettiği Golan Tepeleri’nde, Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına düşen roket, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin ölümüne, 17’si ağır 35 kişi yaralanmasına neden oldu. İsrail jetleri, karşılık olarak dün sabah Lübnan’ın güneyinde dört farklı noktaya saldırı düzenledi.

‘AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER’

İsrail ordusu, “ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda” roketin Lübnan’ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı’nın sorumlu olduğunu iddia etti. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, sahaya 53 kg patlayıcı taşıyan İran yapımı Felak-1 roketi düştüğünü belirterek “bu silahın sadece Hizbullah’ın elinde bulunduğunu” söyledi. ABD gezisi kapsamında Washington’da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ülkesine dönerek kabinesini acil toplantıya çağırdığı bildirildi. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Binyamin Netanyahu, dünTel Aviv’deki Kirya’da Güvenlik Kabinesi’ni topladı” denildi. Toplantıda, Golan Tepeleri’ne düzenlenen saldırıya verilecek karşılığın ele alınması bekleniyor.Netanyahu olaya ilişkin ilk açıklamasında da, “Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek” ifadesini kullandı.

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‘DEMİR KUBBE’ İDDİASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken “Her türlü belirti, roketin Hizbullah’tan geldiğini gösteriyor. İsrail’in vatandaşlarını terörist saldırılarından koruma hakkının arkasındayız” açıklamasında bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da, “Bu saldırı Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendi. Bu onların roketiydi ve onların kontrolündeki bir bölgeden ateşlendi. Bu saldırıyı herkes kınamalı” ifadelerini kullandı. Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, “olayla bir bağlantılarının olmadığını” belirtti. Hizbullah bağlantılı medya organlarında, olaya İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’den ateşlenen bir füzenin neden olduğuna ilişkin görgü tanığı ifadeleri yer aldı.

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İRAN’DAN UYARI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani yaptığı açıklamada, İsrail’in “cahil eylemlerinin” bölgede savaşın kapsamının genişlemesine yol açabileceğini belirterek “bu tür aptalca davranışların öngörülemeyen sonuçlarından sorumlu tutulacağı” konusunda uyardı.

HİZBULLAH MEVZİLERİNİ TERK EDİYOR

Diğer yandan, İsrail’in misilleme tehdidinin ardından Hizbullah’ın güney ve doğu Lübnan’daki mevzilerini terk ettiği aktarıldı. Hizbullah, Suriye sınırındaki Doğu Lübnan’ın Bekaa vadisinde ve Güney Lübnan’da güçlü bir varlığa sahip.

57 YILDIR İŞGAL ALTINDA: TARTIŞMALI BÖLGE GOLAN TEPELERİ

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Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems kasabası, 7 Ekim’de başlayan Gazze savaşından bu yana ilk kez hedef alınıyor. Şii mezhebine mensup Dürziler, İsrail, Suriye ve Lübnan’a dağılmış halde. Nüfusun 25 bini ise işgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki dört kasabada yaşıyor. İsrail, 1967’de Altı Gün Savaşı sırasında Suriye sınırındaki Golan’ı ele geçirdi ve 1981’de tek taraflı şekilde ilhak etti. Uluslararası toplumun büyük bir kısmı ve Birleşmiş Milletler, bölgeyi işgal edilmiş topraklar olarak görüyor. Dürzilerin çoğu kendisini Suriyeli olarak tanımlıyor ve İsrail vatandaşlığını reddediyor. İsrailli erkek Dürziler ise orduda görev yapmak zorunda.

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İSRAİLLİ BAKANA PROTESTO

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, olayın ardından ziyaret ettiği Mecdel Şems kasabasında protestolarla karşılandı. İsrail medyasının bildirdiğine göre, kasaba sakinleri Smotrich’e “Seni burada istemiyoruz” diye bağırdı. Dürzi nüfus, savaşın başladığı günden bu yana büyük korku ve kaygı içinde yaşadıklarını ve bölgede daha fazla çatışma istemediklerini belirtiyor. İsrail güçleri ve Lübnan’ın İran destekli Hizbullah hareketi 9 aydır sınırda düzenli olarak çatışma yaşıyor. İsrail’in Lübnan’a düzenlediği hava saldırıları 90 sivilin ölümüne yol açarken, İsrail tarafında ise 22 asker ve 24 sivil hayatını kaybetti.