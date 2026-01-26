Ortadoğu'da savaş çanları çalıyor! USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandı

Haberin Devamı

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.

CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapıldı.

TRUMP PLANINI AÇIK ETTİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD’nin, İran’da ortaya çıkacak toplumsal krizin ardından askeri müdahalede bulunmayı planladığını ancak Başkan Donald Trump’ın bu planı açık ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Laricani, Silahlı Kuvvetlerin Siyasi Önderleri ve Yöneticileri Toplantısı’nda İran’daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Laricani, ABD’nin taktik değiştirerek askeri müdahaleden önce İran halkının birlik ve beraberliğini bozmaya çalıştığını belirterek, "Trump, İran’da toplumsal krizin oluşması halinde askeri müdahalede bulunacaklarını açık etti. Ülkeyi acil durum içerisinde göstermek, düşmanların peşinde olduğu savaşın kendisidir." dedi.

İran ile İsrail arasındaki 12 günlük çatışma sürecinde İran halkının sokağa çıkması için büyük çaba sarfedildiğini söyleyen Laricani, "Halkımızı sokağa dökmeyi planlıyorlardı ancak başaramadılar. Hala aynı plan dahilinde hareket ediyorlar. Bu nedenle barışçıl protestoları şiddet eylemine dönüştürdüler." diye konuştu.





Laricani, İsrail’in daha önce "İran’da bize bağlı yapılardan yeni senaryolar için yararlanacağız" minvalinde açıklama yaptığını ve İran’ın bugün söz konusu bu yapı ile mücaede ettiğini savundu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLERDE 3 BİN 117 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Haberin Devamı

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.