Ortadoğu’da Lübnan alarmı! ‘Ülkeyi bir an önce terk edin’

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken bölgede ikinci bir cephe açılmak üzere. İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki gerginlik artarken Batılı ülkelerin ‘Lübnan’ı terk edin’ çağrıları artıyor. Kanada’nın ardından ABD, Rusya, Almanya, Hollanda ve İrlandalı yetkilier de vatandaşlarından Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları ve bu ülkedekilerin hala uçak seferleri varken acilen oradan ayrılmaları uyarısında bulundu. Rusya’nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Rudakov, ‘Rusya 24’ televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarının Lübnan seyahatlerini mümkünse ertelemeleri önerisinde bulundu. Daha önce Kuzey Makedonya ve Kuveyt de benzer bir mesaj yayımlamıştı.

Lübnan için bir uyarı da BM’den geldi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşın yayılması halinde bunun bölgede ‘pimi çekilmiş bomba’ etkisi yaratabileceği uyarısında bulundu.

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MAVİ HAT’TA ÇATIŞMALAR

İsrail ile Hizbullah arasında Mavi Hat adı verilen sınır hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla Hizbullah mensubu üst düzey isimlere suikast saldırıları da düzenliyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil hayatını kaybetti. Hizbullah, İsrail’e ait Kuzey Komutanlığına bağlı Birya Kışlasındaki füze ve hava savunma ana üssünü katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyururken, İsrail kuzeyindeki Celile bölgesine Lübnan’dan 40 roket atıldığını duyurdu. İsrail ordusu da Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Khiam kasabasını bombaladı.

WASHINGTON’UN ÇABASI

Wall Street Journal, ABD’nin bölgede yeni bir savaşın çıkmaması için yoğun bir diplomasi yürüttüğünü belirtti. Gazeteye göre Beyaz Saray’ın çabaları, Gazze’de bir türlü imzalanamayan ateşkes anlaşması sebebiyle sonuçsuz kaldı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Lübnan Özel Temsilcisi Amos Hochstein, Hizbullah’ın İsrail sınırından çekilmesini de içeren bir anlaşmaya varma çabaları şu ana kadar yetersiz kaldı.

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İSRAİL’İN İŞİ KOLAY DEĞİL

İsrailli yetkililer kendilerinden emin açıklamalar yapsa da ABD’li yayın kuruluşu CNN’e göre bu İsrail’in düşündüğü kadar kolay değil. İsrail’in Lübnan’ı karanlığa sürüklemesi ülkenin elektrik şebekesinin felç halde olmasından dolayı zor olmayabilir ama Hizbullah’ın birkaç gün içinde yenilmesi olası görünmüyor. 2006’da bir ay süren İsrail-Hizbullah Savaşı sonrası iki taraf da kendini galip ilan etmişti. Geçen 18 yıllık sürede Hizbullah’ın cephaneliğini geliştirdiği biliniyor. Özellikle İran yapımı balistik füzelere sahip olduğu, bu füzelerle İsrail’i vurabileceği değerlendiriliyor. Geçen hafta ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown, İsrail’i Hizbullah’a karşı topyekûn bir savaşa girerse savunmasına yardım edemeyebilecekleri konusunda uyarmıştı.

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‘LÜBNAN TAŞ DEVRİNE DÖNER’

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile yapılacak bir savaşta Lübnan’ı ‘taş devrine’ döndüreceklerini iddia ederken, İsrail savaş kabinesinin eski üyesi Benny Gantz da Lübnan’ı tamamen karanlığa gömüp Hizbullah’ı birkaç gün içinde yenebileceklerini öne sürdü. Önceki gün Lübnan sınırında incelemelerde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hizbullah ile bir savaş çıkması halinde, zafere ulaşacaklarını savundu.