Ortadoğu’da gerilim sinyali! ABD elçiliklerini boşaltıyor

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Ortadoğu’da gerilimin yükseleceğinden endişe eden ABD yönetimi, bazı ülkelerdeki elçiliklerini boşaltma kararı aldı. Associated Press (AP) ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığının, “bölgede huzursuzluk ihtimali” nedeniyle Irak’ın başkenti Bağdat, Bahreyn ve Kuveyt’teki ABD Büyükelçiliğinde zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını, personelin yakınlarına da ‘bu ülkeleri terk edin’ uyarısında bulunduğunu yazdı.

CENTCOM UYARMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı haberi doğrularken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı Michael Kurilla’nın Senato Silahlı Hizmetler Komitesi önünde bugün yapması beklenen konuşmasını dün gece apar topar ertelemesi krizin derinliğine dikkat çekti. ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili kararın CENTCOM’un geçtiğimiz gün yaptığı uyarısının ardından geldiğini belirtti. Yetkili, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, bölgedeki askerlerin yakınlarının “gönüllü olarak bulundukları ülkelerden ayrılmasına onay verdiğini” kaydetti.

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‘İSRAİL İRAN’I VURACAK’ ENDİŞESİ Mİ

Öte yandan hükümet kriziyle karşı karşıya olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen bir gazeteci, Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik bir saldırıya çok yaklaştığını ve bu saldırının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini öne sürdü. Netanyahu’nun içeride çökme kriziyle karşı karşıya olan hükümeti kurtarma adına böyle bir saldırıyı başlatabileceği iddia edildi.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran’ı “daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını” söylemiş, İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ise buna karşılık, dün yaptığı açıklamada ABD’nin bölgedeki tüm üslerinin İran’ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek bir çatışma durumunda buraları vurabileceklerini ifade etmişti.