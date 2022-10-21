Ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı... Çeyrek asırlık Kristin Smart davasında bir perde kapandı

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Kristin Smart, 1996 yılında ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı. Üniversiteye daha o yıl başlamıştı.

Bir ilkbahar akşamı kampüs dışında bir partiye gitti. Birkaç saat eğlendikten sonra Paul Flores isimli sınıf arkadaşıyla birlikte partiden ayrılıp kaldığı yurda doğru yürümeye başladı.

Ne olduysa bu yürüyüş sırasında oldu. Smart bir anda sırra kadem bastı. Ne yaşadığına dair bir iz bulunabildi ne de öldüğüne dair... Smart'ın artık hayatta olmadığı kabul edilse de olay bir türlü çözülemiyordu. Ta ki geçen yıla kadar...

2021'in Nisan ayında Kristin Smart soruşturmasında çok önemli bir gelişme yaşandı: Bugün 45 yaşında olan Flores ile babasının göz altına alındığı açıklandı. Flores, Smart'ı öldürmekle, babası ise genç kadının cansız bedenini ortadan kaldırmakta oğluna yardım etmekle suçlanıyordu.

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Baba-oğul Flores'lerin yargı süreci nihayet 18 Ekim günü tamamlandı. ABD kamuoyunun çeyrek asırdır izlediği davada bir perde kapandı.

Peki Kristin Smart'a ne oldu? Gerçeklerin ortaya çıkması için neden bu kadar gecikti?

Anlatmaya en başından başlayalım...

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Kristin Smart, California'nın Stockton şehrinde doğup büyümüştü. San Luis Obispo'da bulunan California Politeknik Eyalet Üniversitesi'nde (kısaca Cal Poly) birinci sınıf öğrencisiydi.

25 Mayıs 1996 akşamı arkadaşlarıyla kampüs dışında bir partiye giden Smart, gece saat 2 civarında oradan ayrıldı. O sırada yanında aynı üniversitede kendisi gibi birinci sınıf öğrencisi olan Paul Flores isimli genç vardı.

Daha sonra polise verdiği ifadeye göre, Flores, Smart'a kendi kaldığı yurdun kapısına kadar eşlik etmişti. Orada ayrılmışlar, Flores yukarı çıkmış, Smart ise kendi yurduna doğru yürümeyi sürdürmüştü.

Smart'ın kayıp olduğu kampüs polisine 28 Mayıs günü bildirildi. İlk incelemelerin ardından soruşturmanın idaresi Haziran başında San Louis Obispo Şerif Departmanı'na devredildi.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ ALTÜST EDİLDİ

Arkadaşlarının ve ailesinin Roxy diye çağırdığı Smart'ı bulmak için çok kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Genç kadın kaybolduktan birkaç gün sonra şerif departmanına bağlı atlı polisler Cal Poly kampüsünü didik didik aradı. O anların görüntüleri yerel bir televizyon kanalı olan KCRA-TV tarafından yayınlandı. Diğer yandan helikopterlerle de havadan inceleme devam ediyordu.

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Smart'ın yurttaki odasında arama yapan polis, genç kadının cüzdanını ve ödev teslim tarihi hatırlatmalarını içeren notlarını buldu. Hassas burunlu kadavra köpekleri de Flores'in yurt odasında Smart'ın izini sürdü.

FLORES'İN İFADELERİ KAFA KURCALADI

Flores soruşturmanın en başlarında "şüpheli kişi" ilan edilmiş olsa da hakkında resmi bir suçlama yapılmadı.

Özellikle polise ifade verdiği sırada bir gözünün çevresinde dikkat çeken morluklar olması şüphe yarattı. Polislere verdiği ilk ifadede gözünün basketbol oynarken morardığını söyleyen Flores, daha sonraki arabasına bakım yaparken kafasını çarptığını öne sürdü.

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Diğer yandan o gece yaşananlara dair anlattıklarında da tutarsızlıklar ortaya çıktı. Örneğin önce Smart'tan kendi yurdunun kapısında ayrıldığını söyledi, daha sonra "Kristin çok yavaş yürüyordu. Üşümesin diye beline sarıldım. Onu yurdun kapısına kadar götürdüm sonra kendi yurduma geldim" dedi. (İki bina kampüsün iki ayrı ucundaydı.)

Tüm bu çelişkiler şüpheleri daha da kuvvetlendirirken o her seferinde Smart'ın kaybolmasında parmağı olduğunu reddetti.

FLORES İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Kampüs ve çevresindeki aramalar sonuç vermeyince şehrin sokaklarındaki duvarlar ve ilan panoları Smart için hazırlanmış "KAYIP ARANIYOR" ilanlarıyla kaplandı. Smart'ın tüm tanıdıklarının ifadeleri alındı.

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Arkadaşları Smart'ı kampüsün dışındaki bir evde yapılan partide bıraktıklarını söylüyordu. Partideki tanıklar ise Smart'ın çıkışta alkolün ya da başka bir maddenin etkisi altında gibi göründüğünü, tek başına yürümekte zorlandığını ve Flores'ten destek aldığını anlatıyordu.

Birçok tanığın ifadesine göre Flores o esnada Smart'a "Sana yurduna kadar eşlik edebilirim" diyordu.

Smart ailesi kızlarının başına gelen şey her neyse, sorumluluğun Paul Flores'te olduğuna emindi. Bu nedenle aile tarafından 1997 yılında Flores hakkında ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla 40 milyon dolarlık bir tazminat davası açıldı. Ancak Flores hakkında ilk etapta bir iddianame hazırlanmadı.

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Kasım 1997'de ifadesine başvurulan Flores, ABD Anayasası'nın Beşinci Değişiklik'ini gerekçe göstererek yanıt vermeyi reddetti. (Bu madde, sorguda ya da tanık sandalyesinde konuşan kişileri, kendilerinin suçlanmasına neden olacak şeyler söylemekten koruyor.)

KANUNEN ÖLMÜŞTÜ AMA SORUŞTURMA BİTMEDİ

Smart ailesi, nihayet 2002 yılında mahkemeye başvurarak gaiplik kararı aldırdı. Bir başka deyişle Kristin Smart'ın kanunen öldüğüne hükmedildi.

Ancak soruşturma ve incelemeler bu karardan sonra da devam etti.

Soruşturmaya ileri aşamada FBI da dahil oldu. İnsan kalıntılarının kokusunu almak için eğitilmiş özel köpeklerle Cal Poly kampüsünün içinde ve çevresinde yeniden aramalar başlatıldı.

San Luis Obispo Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında görev yapan müfettişlerin ve adli bilimler uzmanlarının 2011-2020 yılları arasındaki süreçte, 18 arama emri uyguladığını, soruşturmanın başlarında toplanmış 37 delili DNA testine gönderdiğini, 140 yeni delil topladığını ve 91 kişiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

2019'DA BİR TANIK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Bu yoğun çabaların sonucunda Paul Flores davanın bir numaralı şüphelisi olarak öne çıkmaya başladı. Özellikle 2019 yılında görüşülen yeni bir tanığın davanın gidişatının değişmesinde rol oynadığı ifade edildi.

Bu tanığın söyledikleri doğrultusunda 2020 yılının Şubat ayında California ve Washington eyaletlerindeki dört ayrı noktada aramalar gerçekleştirildi. San Luis Obispo Şerif Departmanı bu aramalarda bazı şüpheli eşyalar ele geçirildi. KCAL-TV söz konusu noktalardan birinin Paul Flores'in Los Angeles şehrindeki konutu olduğunu duyurdu.

Bu gelişmenin ardından süreç hızlandı. Polis, Mart 2021'de kadavra köpekleri ve yer altını tarayabilen radar cihazları yardımıyla, Paul Flores'in babası Ruben'in Arroyo Grande'de bulunan evinde çeşitli incelemeler gerçekleştirdi.

13 Nisan günü Paul Flores Los Angeles'ın San Pedro bölgesindeki evinde cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Babası Ruben de aynı gün kendi evinde gözaltına alındı ve cinayete yardım ve yataklık etmekle suçlandı.



Paul Flores ve Ruben Flores

TECAVÜZ GİRİŞİMİ ESNASINDA ÖLÜME NEDEN OLMAKLA SUÇLANDI

Flores'lerin gözaltına alınmasından bir gün sonra San Luis Obispo Savcısı Dan Dow, bir açıklama yaparak Paul Flores'in "tecavüz esnasında ya da tecavüz girişiminde bulunduğu sırada" Smart'ın ölümüne yol açtığını duyurdu. Dow'un dediğine göre Ruben Flores de Smart'ın cansız bedeninin ortadan kaldırılmasında oğluna yardım etmişti.

Baba-oğul Flores'ler avukatları aracılığıyla haklarındaki suçlamaları reddetti.

Dava 14 Temmuz'da San Luis Obispo Yüksek Mahkemesi'nde başladı. 2 Ağustos'ta yapılan ve davanın devam edip etmeyeceğine karar verilen geçerli sebep duruşmasında, Kristin'in annesi Denise Smart'ın ve Kristin'in kaybolduğu gece gittiği partideki diğer kişilerin ifadeleri dinlendi.

Aynı gün Smart ailesinden yapılan açıklamada, "Adalet sistemine güveniyoruz. Kristin'in bunca zamandır bunca kişinin kalbinde yaşamış ve unutulmamış olmasını bilmek bize teselli veriyor" ifadeleri yer aldı.

İKİ KADIN DAHA FLORES'İ TECAVÜZLE SUÇLADI

Bu yıl Nisan ayında, savunma avukatlarının medyanın ve kamuoyunun davaya olan yoğun ilgisini gerekçe göstererek yaptığı başvurunun ardından, Yargıç Craig B. van Rooyen, duruşmaların San Luis Obispo'nun 225 kilometre kuzeyinde bulunan Monterey'de görülmesine karar verdi.

18 Temmuz'da açılış konuşmaları yapıldı. 21 Temmuz günü Kristin'in anne ve babası ile erkek kardeş Matt, genç kadının kaybolmasının ardından yaşadıklarını anlattı. Yerel televizyon kanalı CBS 13'in aktardığına göre Denise Smart mahkemeye, "Sonraki 25 yıl boyunca elimden gelen her şeyi yaptım, aklıma gelen her yerde cevap aradım" diye seslendi.

Duruşmalar Ekim ayının ilk haftasında sona erdi. Dava sürecinde savcılık, Paul Flores'in başka kadınlara yönelik şiddet eğilimleri de olduğunu ortaya koydu. Savcılık adına ifade veren iki kadın Smart'ın kaybolmasından yıllar sonra, Flores'in kendilerine tecavüz ettiğini söyledi.

The Tribune of San Luis Obispo gazetesinin aktardığına göre, savcılığın Paul Flores hakkındaki suçlamalara bu tecavüzlerin de eklenmesi talebi Yargıç Craig B. van Rooyen tarafından reddedildi.



Paul Flores duruşmalar sırasında böyle görüntülendi

SAVCILIĞA GÖRE KRISTIN'İ AYLARCA "AVLAMIŞ"

Dolayısıyla Kristin Smart çimlerin üzerinde baygın halde yatarken, Flores'in kendisine eşlik etmeyi önermesi tesadüf değildi. Zira Flores önceki aylar boyunca Smart'ı "avlamış", sürekli onun olduğu yerlere gitmiş, başka bir yurtta kalmasına rağmen Smart'ın kaldığı binada zaman zaman tek başına vakit geçirmişti.

Smart'ın eski oda arkadaşı ifadesinde "Paul Kristin'e doğal olmayan bir ilgi gösteriyordu. Ancak Kristin 'Git başımdan' diyemeyecek kadar nazik bir insandı" diye konuştu.

Partideki bir tanık da Flores'in karanlıklar içinden çıkıp Smart'a yardım teklif ettiğini görmüş ancak ikisini yalnız bırakmıştı. Smart'ı canlı gören son kişi olan bu tanık "Onların yanından ayrıldığım için ömrümün geri kalanı boyunca pişmanlık duydum" ifadelerini kullandı.

Daily Beast 2016 tarihli bir haberinde, dört kadının Flores'i cinsel saldırıyla suçladığını duyurmuştu. Bu olaylardan biri 1994'te yani Flores lisedeyken yaşanmıştı. Kadın, Flores'le bir arkadaşının kendisin ilaç verdiğini ve tecavüz ettiğini söylemişti. Bir diğer kadın da Flores'in 1995'te bir partide kendisi sıkıştırdığını, daha sonra bir doğum günü kutlaması sırasında da tecavüze kalkıştığını söylemişti. Bu kadın da Cal Poly öğrencisiydi.

BAHÇEDE "GİZLİ BİR MEZAR" İZLERİ BULUNDU

Savcı Christopher Peuvrelle kapanış konuşmasında Ruben Flores'in oğlunun Smart'ın cansız bedenini evinin arka bahçesindeki verandanın altına saklamasına yardım ettiğini söyledi.

"Daha önce Kristin'in cansız bedeninin saklandığına inandığımız gizli bir mezar bulduk" diyen Peuvrelle, topraktan alınan örneklerin, zeminin aşağı yukarı bir tabut ölçüsü olan 180x120x120 santimetrelik kısmındaki elle kazma izlerinin, kan ve vücut sıvısı izlerinin, Smart'ın giysileriyle eşleşen kumaş liflerinin ve kadavra köpeklerinin tepkilerinin bu sonuca işaret ettiğini söyledi.

Parti gecesi Flores'in Kristin'e tecavüz ettiğini ya da tecavüz girişiminde bulunduğunu öne süren Peuvrell'e göre genç kadın bu esnada hayatını kaybetti. Bunun üzerine Flores genç kadının cesedimi saklamak için babasından yardım istedi.

Paul Flores'in avukatı Robert Sanger ortada bir kayıp vakası olduğunu ancak cinayet delili bulunmadığını söyledi. Ruben Flores'in avukatı Harold Mesick ise müvekkilinin cesedi gizlemeye çalıştığına dair bir kanıt olmadığını belirterek, "Paul Flores ve babası bu kadını gömmemiştir. Müvekkilim hayatında mezar bile kazmamıştır. Kristin Smart okulundan memnun değildi. Belki de bu nedenle çekti gitti. Belki halen hayatta. Savcılık müvekkilimi ve oğlunu canavarlaştırma konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Bu dava 'makul şüphe' diye bağırıyor" dedi.

OĞUL SUÇLU BULUNDU, BABA BERAAT ETTİ

Ve nihayet 18 Ekim günü, jüri Paul Flores'i Kristin Smart'ın ölümünden suçlu buldu. Baba Ruben ise hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Kararın açıklanmasının ardından Kristin'in babası Stan Smart, Ruben Flores'in aklanmasının adalet arayışlarının süreceği anlamına geldiğini söyledi. Davanın "çok acı veren ve inişleri çıkışlarından fazla olan uzun bir yolculuk" olduğunu da sözlerine ekleyen Baba Smart, "Kristin hayatta yokken bu kararla neşelenmemiz ya da mutlu olmamız mümkün değil" diye konuştu.

Diğer tarafta Paul Flores ve avukatından bir açıklama gelmedi. 81 yaşındaki Ruben Flores ise oğluna ve kendisine karşı toplanmış delillerin "çok fazla uydurma şey" içerdiğini ve jürinin hükmünün "verilerden çok hislere dayandığını" belirtti.

Associated Press'in bildirdiğine göre, bahçede bulunan kan ve sıvı örnekleri fazlasıyla sınırlı ve hasarlı olduğundan bir DNA testiyle kimlik tespiti yapmak mümkün olamadı. Nitekim Ruben Flores'in avukatı da "Bu kan herkese, hatta müvekkilime bile ait olabilir. Ama Kristin Smart'ın kanı olmadığını söyleyebilirim size" sözleriyle bu noktaya işaret etti. Baba Flores'in serbest kalmasında bu detay etkili oldu.

Smart ailesine baş sağlığı dileklerini de gönderen Baba Flores, "Kızlarının başına ne geldiği sorusunun cevabını alabildiklerini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"KRISTIN AİLESİYLE BULUŞANA KADAR SORUŞTURMA SÜRECEK"

San Luis Obispo Savcısı Dow, adaletin geç de olsa yerini bulduğunu belirtti. Şerif Ian Parkinson ise Kristin Smart'ın cansız bedeninden geriye kalanlar bulunup ailesine teslim edilmedikçe davanın kapanmayacağını söyledi.

Parkinson, aileye 25 yıl süren soruşturma oyunca sergiledikleri sabır ve destek için de teşekkür etti ve "Onlara yıllar önce bir söz verdim; Kristin'in hatırasının unutulmasına izin vermeyecektik. Katilinin cezasız kalmasına da izin vermeyecektik. Ancak Kristin ailesiyle buluşana kadar gerçek bir adaletten söz edemeyiz. Bu soruşturma biz Kristin'i bulana kadar sona ermeyecek" dedi.

Savcılık Paul Flores hakkındaki ceza duruşmasının 9 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Flores'in en az 25 yılla cezalandırılması hatta ömür boyu hapis cezası alması söz konusu