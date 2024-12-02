Ortaçağ vahşeti anıtta yaşayacak

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Hollanda’da, 15 ve 16. yüzyıl boyunca cadı oldukları suçlamasıyla öldürülen kadınları onurlandırmak için “ulusal cadı anıtı” dikilecek. Anıt, 1613-1614 yılları arasında birçok kadının cadı olduğu gerekçesiyle diri diri yakıldığı, Hollanda’nın güneyindeki Roermond kentinde inşa edilecek. 2023 yılında Susan Smit, Bregje Hofstede ve Manja Bedner adlı üç feminist aktivistin başlattığı girişimle, Ortaçağ’da ülkede cadı oldukları gerekçesiyle asılan veya diri diri yakılan kadınların anısını yaşatmak için Ulusal Cadılar Anıtı vakfı kurulmuştu.

HAPİSHANENİN ÖNÜNE DİKİLECEK

Vakfın verdiği bilgilere göre ülkede cadılık suçlamasıyla ilk kez 1472 yılında bir kadın yakılarak öldürüldü; resmi kayıtlara göre yüzyıllar boyunca 44 farklı kasaba ve şehirde 248 kadın cadılık suçlamalarının kurbanı oldu. Kadınların yargılandığı sözde cadı mahkemelerinin bulunduğu Roermond, Oudewater ve Montferland’ın belediyeleri anıtın yapımı için adaylığını koydu. Vakıf, Ortaçağ’da 89 kadının öldürüldüğü Roermond kentini seçti. Yerel medya, anıt için heykeltıraş Rietje Geurts’un tasarladığı ve 5 kadının meydana getirdiği bir çemberi tasvir eden tasarımın değerlendirildiğini yazdı. Anıt Roermond’da cadılıkla suçlanan kadınların atıldığı tarihi hapishanenin yanına yerleştirilecek.

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SÖZDE MAHKEMELER KADINLARI YARGILADI

Cadı avı, Avrupa’da 1700’lerin ortalarında tamamen sona erse de, 15 ile 18. yüzyıl arasında 60 bine yakın kişinin ağır işkenceler sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Cadı olmakla suçlanan kadınlar, sözde mahkemelerde “ağırlıklarıyla” yargılanıyordu. “Süpürge üzerinde uçmak için çok ağır” olduğu düşünülen kadınlar, beraat ediyordu.